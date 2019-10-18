«Ядерная война недопустима»: Горбачев написал письмо Путину

Недавно экс-президент СССР Михаил Горбачев обратился к главе России Владимиру Путину с коротким письмом. Обычно он делает это в «особых случаях».

Об обращении Горбачев рассказал в интервью «Известиям». Суть письма политик не раскрыл, но отметил, что «не хотел бы навязываться в советчики».

Экс-глава СССР заявил, что «реагирует на происходящее», а его мысли «находят отклик в словах и действиях лидеров».

Горбачев сказал: «На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность. Время, прямо скажу, тревожное».

Он категорически против использования ядерного оружия, считая переговоры первым шагом к стратегической стабильности. Через лауреатов Нобелевской премии Горбачев пытался донести до лидеров стран тезис о недопустимости ядерной войны.

«Я считаю ядерную войну недопустимой. Только безумец может ее начать», - сказал экс-президент.

Ранее президент России Владимир Путин написал странам НАТО письмо с предложением ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.