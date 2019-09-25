Странам НАТО пришло письмо Путина с предложением по ракетам

Россия предложила десяткам стран ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. Соответствующее письмо президент РФ Владимир Путин разослал 19 сентября.

Главная тема послания – развалившийся 2 августа договор США и России от 1987 года. Путин указал в письме: «Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы».

Российский лидер призвал США вместе с союзниками сделать то же самое и объявить мораторий на развертывание РСМД, пишет «Коммерсантъ».

Из письма следует, что Россия готова подтвердить слова о неразмещении ракет. Несмотря на это, предложение Путина не рассматривают всерьез – в НАТО считают, что Москва уже развернула ракеты на своей территории.

Напомним, 2 августа США вышли из ДРСМД. Они объяснили данный шаг тем, что Россия несколько лет не выполняла обязательство не производить и не испытывать ракеты дальностью действия от 500 до 5,5 тыс. километров. Вторым аргументом Вашингтон называл необходимость подключить к договору по контролю над вооружением Китай.