Россия «доказуемо нарушила» заключенный в 1987 году ДРСМД

В прекращении действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Россия. С таким заявлением выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По ее мнению, Россия «доказуемо нарушила договор» и «подала повод» для его окончания. Меркель заверила, что Германия с партнерами в НАТО приложит усилия для дальнейшего ограничения вооружений, пишет РИА Новости.

Напомним, договор от 1987 года предусматривал ликвидацию ракет дальностью от 500 до 5,5 тыс. километров США и СССР. В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения из-за несоблюдения Россией его условий. 2 августа российский президент Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора.