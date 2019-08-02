США выходят из заключенного в 1987 году с СССР ракетного договора

Со 2 августа США официально выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного с СССР в 1987 году. Вашингтон приостановил выполнение обязательств еще в феврале, обвинив Москву в создании не соответствующей соглашению ракеты 9М729.

С сегодняшнего дня в историю отправится ДРСМД, в рамках которого Россия и США уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет. У обеих сторон неоднократно возникали претензии друг к другу из-за нарушения его условий.

По версии США, Россия нарушила договор созданием ракеты 9М729, радиус действия которой превышает установленные соглашением лимиты, пишет ТАСС. Россия предъявила США встречные обвинения, указав на использование ударных беспилотников большого радиуса действия, а также размещение в Польше и Румынии пусковых установок для доставки ракет «Томагавк», запрещенных ДРСМД.

Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе из ДРСМД 3 июля. Согласно его положению, страна может вернуться к выполнению требований ракетного договора в любой момент.