Михаил Горбачев назвал главную ошибку Запада

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал, какой шаг он считает крупнейшей ошибкой Запада. Об этом он написал в своей книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира».

«Я никогда не скрывал своего мнения: решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за ее пределами», — пишет Горбачев.

Советское руководство тогда сделало максимум возможного, считает политик. По словам Горбачёва, предлагать в условиях существования Организации Варшавского договора некое «юридически обязывающее соглашение» о нераспространении НАТО на Восточную Европу было бы абсурдом и нелепостью, пишет «Russia Today».

Ранее Горбачев заявлял, что он категорически против использования ядерного оружия, считая переговоры первым шагом к стратегической стабильности. Через лауреатов Нобелевской премии Горбачев пытался донести до лидеров стран тезис о недопустимости ядерной войны.