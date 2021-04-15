Мы ответим на ваш ответ: США пытаются убедить Россию не отвечать на их же санкции

Политика

Власти соединенных штатах намерены продолжить санкционные меры в отношении России, если та в свою очередь ответит на ограничения, которые были объявлены сегодня. Об этом заявили в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Вместе с тем, Белый дом подчеркивает, что странам выгоднее перестать усугублять конфликт и найти способ совместно двигаться «вперёд».

«Каким будет ответ [со стороны РФ], только предстоит увидеть, - сообщил представитель администрации Байдена. - И США, конечно, сохраняют за собой право в случае необходимости предпринять дальнейшие действия, но в наших обоюдных интересах — сойти с пути эскалации и найти возможность для продвижения вперед» (цитата Lenta.ru).

Ранее сегодня, 15 апреля, США объявили о новых санкциях против России. Под ограничения попали 16 организаций и 16 физических лиц. Также меры затронули суверенный госдолг РФ. Кроме того, Байден заявил, что объявляет в стране «чрезвычайное положение» в связи с российской угрозой. В ответ Москва вызвала посла США.