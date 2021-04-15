Разгневанный МИД РФ вызвал «на ковёр» посла США. Разговор будет тяжелым

Политика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство вызвало посла Соединенных Штатов в Москве. Его ожидает «тяжелый разговор» в связи с сегодняшними действиями США. Об этом она сказала на брифинге.

«В МИД России вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым», - заявила представитель ведомства.

Также Захарова заявила, что Москва даст «неотвратимый» ответ и «решительный отпор» на новые санкции со стороны США, о которых было объявлено сегодня, 15 апреля.

«Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым», - подчеркнула представитель МИД.

Она добавила, что Вашингтон должен «осознать», что именно он виновен в «деградации двусторонних отношений» между странами и за это «придется расплачиваться».

«Ответственность за происходящее целиком лежит на США», - приводит слова Захаровой «Интерфакс».

Ранее сегодня президент США Джо Байден не только подписал новые санкции против России, но и объявил в стране чрезвычайное положение из-за российской угрозы.