Над Курильскими островами навис густой туман политики

Федеральное агентство новостей (ФАН) со слов депутата Госдумы Игоря Морозова утверждает, что «подписание мирного договора России и Японией, возможно, произойдет уже в течение этого года». И член Комитета по международным делам дает свою личную оценку якобы предстоящему уже скоро сенсационному событию:

«Я думаю, это будет большой политический шаг не только в российско-японских отношениях, но и в целом мирового уровня»

При этом парламентарий не утруждает себя приведением каких-то фактов и аргументов в пользу своего утверждения. Он лишь отмечает, что «на протяжении последних полутора лет подготовка к подписанию договора шла достаточно активно». Но это и без депутата известно.

О том, что господин Морозов делится лишь своими личными «ощущениями», свидетельствует его признание в отсутствии у него какой-либо информации о содержании проходящих «секретных переговоров»:

«Дело в том, что мы не знаем всех тонкостей переговоров, которые ведутся. Нам сложно судить о том, что российские и японские стороны выдвигают в качестве опорных точек подписания мирного договора»

Странно все это. Раз сложно судить, зачем, имея высокий статус депутата Госдумы, вбрасывать подобные, мягко говоря, умозрительные выкладки по столь важному и психологически и политически острому для нашего общества вопросу?

Как сообщает ФАН, Морозов напомнил, что большинство переговоров проходят все-таки при закрытых дверях, и «мы не являемся свидетелями того, что за ними обсуждается». Однако при подписании мирного договора широкая общественность сможет ознакомиться с деталями переговоров России и Японии, убежден он. То есть, депутат допускает, что российская общественность узнает о судьбе Курильских островов, без решения которой в свою пользу японцы не соглашаются подписывать мирный договор, лишь задним числом, то есть после подписания?

Или господин Морозов, как японский профессор Накамура Ицуро, имеет не известные японцам и русским основания считать, что «территориальный вопрос закрыт», и стремящийся во что бы то ни стало подписать договор Абэ Синдзо, может вовсе отказаться от выдвижения к нашей стране претензий по островам? Но тогда почему он такую информацию умалчивает? А лишь загадочно интригует:

«Думаю, подписание договора произойдет до окончания срока полномочий Абэ»

Ну, а сам президент Владимир Путин такого оптимизма, похоже, не испытывает. Во всяком случае, публично не демонстрирует. Не позднее как на днях он говорил:

«Это сложный процесс, но говорить о том, что или я, или премьер-министр Абэ завтра это решим, я не могу»

Не разделяют неожиданный оптимизм депутата Морозова и в Японии, где все меньше политиков, политологов и простых японцев верят в возможность подписания при премьерстве Абэ мирного договора с нашей страной на устраивающих Токио территориальных условиях.

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока