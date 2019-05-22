Жизнь на Курилах наладить можно и нужно

Принимая участие в политических «теледебатах» на различных каналах по проблемам российско-японских отношений и, в частности, по так называемой «курильской проблеме» часто вижу в качестве оппонента бывшего депутата Госдумы от партии «Союз правых сил» Бориса Надеждина.

Этот «либеральный» политик, ни разу не побывав на Курильских островах, с видом «всезнайки» из передачи в передачу убеждает телезрителей в полном развале и запустении на этих дальневосточных российских территориях. При этом, хотя и не озвучивается вслух, но явно улавливается его согласие под каким-то «соусом» сбросить эти, как он, видимо, считает, «богом и российской властью забытые» земли с баланса страны, тем более что есть страстно желающие их получить японцы. Ну, а они уж облагородят и разовьют острова «по японским технологиям». Да и, обещают, российское население не обидят. То есть сразу выгонять не будут…

Поведение бывшего депутата Госдумы просто бесчестно, ибо он, постоянно ссылаясь на «сведения из интернета», которые, по его словам, заменяют ему поездки на Курилы, не желает признавать очевидное, а именно, то, что на островах последние годы происходят впечатляющие изменения к лучшему. Хотя, конечно, проблем остается много, особенно в жилищном строительстве – многие курильчане до сих пор проживают в строениях барачного типа, испытывая различного рода бытовые невзгоды и лишения.

И все же жизнь, вопреки утверждениям Надеждина и иже с ним, идет вперед. Приведем лишь один пример разительных перемен к лучшему на Курильских островах. Еще недавно «завербовавшиеся», как говорили прежде, на работу на Курилах влачили жалкое существование, а то и оказывались в прямом смысле слова на положении рабов. Достаточно вспомнить прозвучавшую на весь мир по телевидению во время «прямой линии» жалобу Владимиру Путину работниц знаменитого в советские времена своей продукцией рыбоперерабатывающего комбината на острове Шикотан «Островной».

Напомним, что в ходе состоявшейся 14 апреля 2016 года «прямой линии» с президентом РФ бывшие работники «Островного» пожаловались, что им месяцами не платили зарплату, из-за чего они не могли покинуть остров Шикотан. Путин тогда пообещал сделать все, чтобы «ситуация была исправлена», и поручил прокуратуре и другим органам «разобраться в ситуации»

Естественно, меры были приняты – арестовали бывшего директора комбината, задержали и сменившего ее руководителя предприятия. Но главное не аресты виновных в бедствиях людей, хотя и это необходимо, а то, что работа объявленного банкротом комбината в кратчайшие сроки была восстановлена. Уже в марте следующего, 2017 года, СМИ сообщали:

«Рыбоперерабатывающий завод ООО «Островной рыбокомбинат» активно наращивает темпы производства, выстраивает логистику поставок продукции на отечественный рынок и укрепляет партнёрские отношения с предприятиями Дальневосточного округа. На сегодняшний день обновлённый завод выпустил уже больше 5 миллионов банок консервов из качественного сырья, предоставленного приморскими инвесторами. О проблемах с сырьём и невыплатах зарплаты сотрудники «Островного» вспоминают в прошедшем времени – все финансовые обязательства погашены, контакты с подрядчиками отлажены. В кратчайшие сроки при непосредственном участии областного правительства удалось восстановить не только само производство, но и трудолюбивый коллектив. В настоящее время на заводе работает больше 200 человек, при этом половина из них – местные жители».

Имея большие планы развития предприятия, его руководители стали активно развивать кооперацию с отечественными и зарубежными компаниями. «Идёт проектирование по восстановлению рыбопромыслового причала, берегоукрепительных работ; делаются проекты заводов. Мы специально общались с потенциальными подрядчиками из Южной Кореи. Наши специалисты были в Норвегии и на Аляске, работаем с производителями самого современного автоматизированного морозильного и консервного оборудования. В планах – выйти на колоссальные объёмы по производству, приёму и переработке сырья. Готовимся достойно встретить подходы сардины иваси», — рассказывал генеральный директор ООО «Островной рыбокомбинат» Михаил Зайцев.

И если в 2017 году это были планы, то сегодня они успешно реализуются. Идет монтаж на предприятии современнейшего оборудования. Создается, по сути, новый уникальный рыбоперерабатывающий завод. Там устанавливается новейшее оборудование для переработки сельди и скумбрии, закупленное в Исландии

В монтаже оборудования помогали прибывшие на Шикотан 50 специалистов из Исландии. Перерабатывать на новом предприятии будут широкий перечень водных биоресурсов: добываемых в Охотском море минтай, треску и камбалу, а также дальневосточную сардину иваси и скумбрию.

Как сообщала пресс-служба правительства Сахалинской области, комплекс сможет перерабатывать до одной тысячи тонн сырья в сутки. Новые рабочие места получат около 200 человек, в первую очередь трудоустройство предложат жителям Шикотана. К ним в помощь приедут специалисты из других регионов страны – лаборанты, технологи и рыбообработчики. Специально для них на территории комплекса построили общежитие на 118 мест, столовую и гостиницу на 24 человека.

Сообщалось, что рыбоперерабатывающий завод возводится недалеко от причала, к которому подходят суда. Подавать рыбу на конвейер будут с помощью вакуумного насоса. Там ее разделают на филе и заморозят. Время от улова до загрузки продукции в рефрижератор составит считанные часы. Полуфабрикаты планируют реализовывать производителям консервов и копченых деликатесов, но руководство компании уже задумалось над выпуском собственной готовой продукции. Заводские помещения, построенные с запасом, позволят это сделать.

Может возникнуть законный вопрос, почему поставляют оборудование и помогают в создании нового комбината исландские, а не находящиеся рядом японские компании. Доводилось видеть аналогичные японские предприятия, которые по своей современной оснащенности не уступают исландскому оборудованию

Тут дело в большой политике. Считая южнокурильские острова, включая Шикотан, «своими», японское правительство запрещает японским компаниям работать на них. А если и ведет затяжные переговоры о так называемой «совместной хозяйственной деятельности» на южных Курилах, то выдвигает совершенно неприемлемые для нашей страны реваншистские, по сути, требования признать на этих островах… «суверенитет Японии». Или, по крайней мере, добиваются согласия Москвы предоставить японцам на островах режим экстерриториальности, не обязывающий их следовать российскому законодательству. И, к немалому удивлению, российские дипломаты соглашаются вести переговоры на эту тему. Даже создали некую «рабочую группу по правовым аспектам совместной деятельности на Курилах». Цель японцев в этой группе очевидна – вынудить российскую сторону учитывать незаконные притязания Токио на российские земли и мириться с демонстративным неуважением гражданами Японии суверенитета и законодательства нашей страны на Курильских островах.

В этой ситуации надо не «рабочие группы по правовым аспектам» создавать, а широко развивать экономическую кооперацию с компаниями других стран, которые в работе на Курилах видят не политику, как японцы, а в первую очередь возможность получения гарантированной прибыли. Именно с этой целью и создана территория опережающего развития (ТОР) «Курилы».

Кстати, ТОР «Курилы» была создана для реализации инвестиционного проекта «Рыбокомбинат «Островной», о котором шла речь выше. Общий объем инвестиций - 5,6 млрд рублей. При этом 700 млн рублей уже вложено.

«Строительство транспортной, инженерной инфраструктуры проводится за счет инвестора. Проект реализуется в три этапа до 2023 года. В результате будут запущены консервный, рыбоперерабатывающий заводы, холодильник мощностью 15 тысяч тонн», - рассказал заместитель председателя правительства Юрий Трутнев.

А на днях поступило сообщение о том, что по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева ТОР «Курилы» была расширена, что должно позволить, в том числе создать на островах туристическую инфраструктуру.

«И еще один документ, который подписан: это изменения в работу территории опережающего развития (ТОР) «Курилы». Мы ее несколько лет назад создали, сейчас приняли решение о расширении за счет присоединения новых земельных участков», - сказал он в ходе совещания с вице-премьерами. «Курилы - место интересное. Там абсолютно не было никаких туристических возможностей, никаких отелей еще совсем недавно. Я надеюсь, что вот эти изменения в правила деятельности ТОР «Курилы» как раз приведут к созданию нормальной туристической инфраструктуры, в которой заинтересованы и граждане РФ, и иностранцы, которые посещают эти очень интересные острова, принадлежащие нашей стране», - недвусмысленно добавил глава кабинета министров.

По словам вице-премьера Трутнева, расширение ТОР связано с четырьмя новыми проектами: это проекты по строительству комплекса туристических объектов, еще один рыбокомбинат, судоремонтный завод и строительная компания. По результатам реализации новых проектов общий объем инвестиций на остров Шикотан и Парамушир превысит 6 млрд рублей, дополнительно будет создано 240 новых рабочих мест, объем налоговых платежей за 10 лет составит более 800 млн рублей.

При этом он сообщил, что в 18 ТОРах на Дальнем Востоке работают 39 инвесторов, создано уже 85 предприятий с общим объемом инвестиций 51,9 млрд рублей, 7 тысяч рабочих мест. А всего при поддержке правительства РФ построено 210 новых предприятий с объемом инвестиций 189 млрд рублей, а также 36 тысяч рабочих мест

Вот такая, вот, полагаю, не очень радостная для японского правительства и потенциальных японских инвесторов в экономику российского Дальнего Востока и, в частности, Курил статистика. Кстати, хотелось бы им напомнить, что в 70-е годы прошлого столетия, в разгар холодной войны и жесточайших ограничений КОКОМ, а также в обстановке развязанной в Японии шумной кампании «борьбы за северные территории» прагматичный японский крупный капитал активно, как сейчас говорят, «вкладывался» в экономику Советского Союза. Тогда Япония делила с ФРГ первое-второе места среди капиталистических торгово-экономических партнеров СССР…

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока