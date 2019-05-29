Япония не желает признавать на Курилах суверенитет РФ

Итак, ни участники переговоров, ни Департамент информации и печати МИД РФ не дали официальной информации о том, что же обсуждали дипломаты двух стран 20 и 21 мая сего года в рамках первых заседаний специально созданной «рабочей группы по правовым вопросам совместной хозяйственной деятельности на южнокурильских островах».

Хотя не трудно догадаться, что к обсуждению «правовых вопросов» стороны вынуждены были прибегнуть главным образом из-за ультимативного требования Токио создать некую «специальную юридическую систему», которая позволяла бы работающим на островах японским компаниям и гражданам не признавать на южных Курилах Конституцию и законодательство Российской Федерации. Ибо, видите ли, японские парламент и правительство считают их «своими», приняв на этот счет в 2009 году соответствующее законодательство.

По этому «законодательству» на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские (Хабомаи) распространяется не российский, а японский суверенитет

Заявляя о «сложностях со свободой передвижения японских граждан на Курилах» имеются в виду отнюдь не транспортные проблемы, а давно введенный МИД Японии фактический запрет японцам получать российские визы. То есть, говоря без обиняков, Токио желает согласия Москвы на то, чтобы все японцы ездили на российские острова в прямом смысле слова, как «к себе домой». Да еще пользовались правом экстерриториальности. Выполняя, как заявляют министры иностранных дел России и Японии, «волю руководителей двух стран», российское внешнеполитическое ведомство теперь соглашается обсуждать «правовые вопросы», хотя еще недавно заявляло, что совместная хозяйственная деятельность на Курилах возможна только на основе уважения и соблюдения законодательства Российской Федерации.

Не исключено, что этот принцип твердо отстаивается японцами и на заседаниях «рабочей группы по правовым вопросам», но узнать мы этого не можем, ибо содержание нынешних российско-японских переговоров строго засекречено, что чревато подозрениями и, полагаю, совсем не нужными российским властям слухами и домыслами. Существует предложение разрешить кардинально «визовую проблему» путем введения так называемого «безвиза», то есть, отказавшись от визового режима между Японией и Россией, причем не только для жителей Сахалинской области РФ и префектуры Хоккайдо, но для всех граждан двух соседних стран.

Похоже, в какой-то степени этот вопрос поднимался и в ходе секретных заседаний «рабочей группы по правовым вопросам». «Утечка» по этому поводу была организована для газеты «Известия».

Ежедневная лента новостей этой газеты IZ.RU сообщает:

«Как дали понять «Известиям» несколько российских источников в дипломатических кругах, это стало наглядной демонстрацией того, что Москве удалось увести японских визави от тупиковых дискуссий по мирному договору к более практической работе. Одна из целей на данном этапе — добиться введения режима свободного перемещения уже к июньскому саммиту «двадцатки» в Осаке. При этом напомнил «Известиям» один из собеседников, Россия не первый год предлагает японской стороне отказаться от виз между странами, но Токио этот вопрос сознательно тормозит».

Простим составителям этой информации явное преувеличение по поводу того, что «Москве удалось увести японских визави от тупиковых дискуссий по мирному договору». Ибо в отличие от Москвы токийские политики все свои политические и дипломатические шаги соизмеряют и связывают именно с перспективой заключения мирного договора на японских условиях, а именно при «возвращении северных территорий»

Не исключением является и «совместная хозяйственная деятельность», благодаря которой определенные силы в Японии стремятся «японизировать» наши острова, подготовит местное население к согласию с переходом под японское управление. Тем же, кто видит в этом утверждении «конспирологический подход», можно напомнить откровения близких к правительству националистических сил Японии, замышлявших еще в ельцинские времена направить «троянского коня» на Курилы.

В пропагандистской книжке на русском языке «Вехи на пути к заключению мирного договора между Японией и Россией» изложено: «Совместное экономическое освоение (южных Курильских островов — А.К.) может явиться одним из звеньев выработки условий для разрешения проблемы Северных территорий.

В этом случае возможен следующий сценарий: совместное японо-российское экономическое освоение Северных территорий будет осуществляться таким образом, что российская сторона предоставит землю и дешевую рабочую силу, а японская — все остальное: капиталовложения, технику, технологию и рынок.

В результате совместного экономического освоения под руководством Японии и в связи с возрастанием ее экономической мощи северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп постепенно перестанут отличаться от территории Японии. Затем в определенный момент эти острова становятся территорией Японии, и происходит их возвращение Японии как юридически, так и формально. Таким образом, получится, что Япония вернет себе все: капиталы, деньги, вещи, всех людей и всю технологию». Не правда ли, весьма прямолинейно и цинично?

И вот такую «перспективу» мидовские «источники» считают чуть ли не своей победой

Процитируем «Известия» еще раз:

«После ноября 2018 года в Токио стали делать акцент на теме мирного договора, а эта («совместная хозяйственная деятельность» - А.К.) ушла в тень, хотя договоренность остается, а результаты пока скудные, — рассказал «Известиям» информированный российский дипломатический источник. — Мы переубедили японцев и сместили акцент с мирного договора на совместную хозяйственную деятельность (о ней Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились еще в конце 2016 года) и интенсификацию темы свободного перемещения между сопредельными регионами. То есть смогли вернуть их к нормальной работе без завышенных ожиданий».

Однако полностью впадать в эйфорию журналисты «Известий», надеюсь, как и российские дипломаты, не хотят. Они не могут не видеть главного, а потому отмечают что, «никуда за последнее время не делась и другая фундаментальная проблема в двусторонних отношениях — нежелание Японии признать российский суверенитет над Кунаширом, Шикотаном, Итурупом и Хабомаи». А потому японское правительство намерено продолжить давление на Москву в целях, как выразился недавно японский министр иностранных дел Коно Таро, «поиска различных комбинаций» для достижения цели «возвращения северных территорий».

Те же, кто рассчитывает, что японцев можно от этой идеи отвратить, проявляют недопустимую в политике наивность. Это относиться и к тем, кто предпослал статье в IZ.RU, кроме всего прочего, вводящего читателя в заблуждение заголовок: «Не до Курил: Москва увела Токио с мирного договора на тему безвиза». Невольно напрашиваются слова из классики: «Блажен, кто верует. Тепло ему на свете».

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока