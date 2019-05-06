Синдзо Абэ устранит из Конституции Японии запрет на войну

Будучи вновь избранным в 2012 г. премьер-министром Японии, Синдзо Абэ открыто объявил нации о стремлении в период своего пребывания на этом посту разрешить поставленные им самим три основные проблемы. А именно, «вернуть северные территории», то есть российские южнокурильские острова, внести изменения в Основной закон страны с целью признать конституционными воссозданные вооруженные силы, и обеспечить успешное проведение в 2020 году летние Олимпийские игры в Токио.

Ради этого он добился от однопартийцев согласия беспрецедентно изменить лично для него устав Либерально-демократической партии Японии (ЛДП), предусмотрев в нем возможность ее члену избираться председателем, а значит, и премьером, на третий трехлетний срок. В результате Абэ получил мандат на правление до сентября 2021 года.

Как известно, с «возвращением» южнокурильских островов дело не заладилось, ибо этому решительно воспротивился народ нашей страны, что не может не учитывать российское руководство, одно время допускавшее некое «компромиссное решение» вопроса о территориальном размежевании. На сегодняшний день Абэ и его окружение вынуждены признать, что разрекламированное ими подписание «рамочного соглашения» о «передаче» островов в ходе визита в Японию в июне текущего года президента РФ Владимира Путина, едва ли состоится.

Что касается Токийской Олимпиады, то она состоится и будет, скорее всего, успешно проведена как при Абэ во главе правительства, так и без него.

Так что для «увековечивания» имени тщеславного политика остается лишь вычеркивание из Конституции Японии пацифистской 9-й статьи, которая гласит:

«Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооружённой силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признаётся».

Если до последнего времени, понимая сложности организации референдума по вопросу изменения Конституции и не будучи уверенным в выгодном для него результате общенародного волеизъявления, Абэ стал уклоняться от подтверждения назначенного им самим срока голосования, то теперь вновь объявил, что именно следующий 2020 год должен дать японцам пересмотренный Основной закон страны.

В своем видео-обращении к участникам форума правонационалистической организации «Ниппон кайги» («Японский конгресс»), которую он возглавляет, Абэ заявил:

«Два года назад я объявил настоящему форуму о своей надежде, что наша нация в 2020 году станет свидетелем вступления в силу обновленной и пересмотренной Конституции. И от этой надежды я не отказался». Форум «Ниппон кайги» был созван в отмечаемый в Японии 3 мая День Конституции именно для обсуждения конституционных изменений.

Позиция Абэ и его единомышленников из правого крыла политического класса Японии состоит в том, что внесенные в Конституцию изменения должны придать законный статус нынешним вооруженным силам, прикрываемым эвфемизмом – «силы самообороны». Хотя правительство уже давно настаивает на их конституционности, несмотря на существование 9-й статьи, и, как показывают-де опросы общественного мнения, большинство избирателей согласны с этим.

Однако, как отмечают японские СМИ, «пацифистски настроенные политические силы страны выступают против намерений Абэ, опасаясь, что внесение каких бы то ни было изменений в 9-ю статью может привести к их неограниченной интерпретации в будущем». Другими словами, речь идет об опасениях, по сути, ремилитаризации Японии, все большему накачиванию вооруженных сил бюджетными ассигнованиями, склонению народа к согласию с политикой «пушки вместо масла».

Понимая это, многие японцы с опаской относятся к замыслам Абэ. К настоящему времени мнения населения страны разделились почти пополам. Да и среди тех, кто соглашается с пересмотром Конституции, не все одобряют прямой отказ от пацифистской 9-й статьи.

Спешка Абэ и его единомышленников из лагеря правых националистов объясняется и тем, что политическая оппозиция страны в настоящее время все еще остается раздробленной и раздираемой идеологическими разногласиями, что позволило ЛДП на последних парламентских выборах в коалиции с клерикальной партией Син Комэйто удержать конституционное большинство в нижней палате представителей, необходимое для инициирования референдума по вопросу изменения Конституции.

Поэтому многое будет зависеть от результатов летних выборов в палату советников, где потеря ЛДП и ее союзниками парламентского большинства в 2/3 депутатских мест может значительно осложнить для Абэ достижение поставленных им «великодержавных» целей.

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока