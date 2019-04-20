Фиаско японского премьера Синдзо Абэ

Обычно хорошо информированная центральная газета Японии «Майнити симбун», со ссылкой на правительственные источники информирует о том, что официальный Токио «отказался от первоначального плана прийти в июне к рамочному соглашению с Россией по мирному договору, включая решение территориального вопроса, отложив его на более поздний срок».

РИА Новости передает из Токио: «Как поясняет издание, Япония рассчитывала путем предварительных переговоров подготовить почву для того, чтобы во время визита российского президента в рамках июньского саммита G20 прийти к рамочному соглашению по мирному договору, заключение которого для Японии традиционно означает решение территориального вопроса по четырем островам южных Курил – Кунаширу, Итурупу, Шикотану и Хабомаи. Пока заметного продвижения нет.

«Пока официального отказа от идеи прийти к соглашению в июне не прозвучало, но, исходя из реалий, это сложно», - приводит газета слова высокопоставленного японского правительственного чиновника»

Напомним, что именно «Майнити симбун» в середине ноября прошлого года незадолго до очередной встречи Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре первой сообщила о «сенсационном» решении премьер-министра Японии Синдзо Абэ вести переговоры о мирном договоре (читай, о японских претензиях на русские Курилы) «на основе Совместной декларации 1956 года».

И хотя прямых заявлений японского премьера и его окружения о согласии ограничить территориальные притязания Малой Курильской грядой - островом Шикотан и островами Плоские (Хабомаи) - не было, как в Токио, так и в Москве, а также на российском Дальнем Востоке стали распространяться слухи и предположения о том, что-де Абэ, понимая бессмысленность требований «возврата» имеющих для России большое хозяйственное и военно-стратегическое значение островов Большой Курильской гряды – Кунашир и Итуруп – якобы намерен предложить «другу Владимиру» вернуться к «хрущевскому компромиссу» о «передаче Шикотана и Хабомаи после подписания мирного договора».

Расчет был на то, что российский президент уже с первых контактов с японскими лидерами недвусмысленно, по сути, предлагал такой вариант, ссылаясь на то, что содержащая обещание Хрущева по поводу островов Совместная декларация ратифицирована парламентами двух стран, и Россия-де готова «выполнять взятые на себя обязательства».

15 ноября 2004 году он сделал следующее заявление: «Мы всегда выполняли, и будем выполнять взятые на себя обязательства, тем более ратифицированные документы, но, разумеется, в том объеме, в каком наши партнеры готовы выполнять те же самые договоренности. Пока же, как мы знаем, нам не удалось выйти на понимание этих объемов, так, как мы это видим и как это видели в 1956 году»

Перед этим министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прямо предложил заключить российско-японский мирный договор на условиях 1956 года. Дословно было сказано:

«Мы хотим урегулировать отношения с Японией в полной мере. Для этого важно подписать мирный договор, в рамках которого должна быть урегулирована территориальная проблема… Среди обязательств СССР есть и декларация 1956 года… Как государство-продолжатель мы эту декларацию признаем, но ее реализация требует, чтобы разговаривали две стороны».

Тогда это предложение японской стороной было отвергнуто. Помню, как один японский политик, с плохо скрываемым возмущением выговаривал мне: «Лично я воспринимаю подобное предложение почти оскорбительным. Как мы объясним народу многолетнюю борьбу за наши северные территории? Мы никогда не согласимся с таким предложением и будем бороться до конца. Запомните, нам не нужны подачки. Наша общая позиция, причем всех политических партий – только возвращение всех северных территорий. К тому же то, что предлагает Путин, это лишь 7 процентов наших исконных территорий, которые захватила ваша страна. Как такое можно предлагать?!».

По сути, так же отреагировал на призывы Путина и Лаврова и тогдашний премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми, высокомерно заявив:

«До тех пор, пока ясно не определится принадлежность Японии всех четырех островов (Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи – А.К.), мирный договор заключен не будет… Этот курс правительства останется неизменным».

Годами японские лидеры отвергали предложение Путина разрешить «территориальную проблему» по методу «хикивакэ», то есть согласиться на ничью, подразумевавшую все тот же «хрущевский компромисс». Поэтому, когда Абэ заговорил о возвращении к условиям 1956 года, Путин, конечно же, не мог не воспользоваться, как казалось, серьезной уступкой «друга Синдзо».

Проходившая в середине 2018 года в Сингапуре в рамках Восточноазиатского саммита очередная, 23-я по счету встреча лидеров двух стран подтвердила, что стороны действительно «договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года».

Однако заявить открыто о согласии «передать» Малую Курильскую гряду Японии из-за сопротивления этому подавляющего большинства нашего народа Путин не мог

Тем более что объявление о согласии лидеров двух государств «положить в основу» проектируемого мирного договора Совместную декларацию 1956 года породили серьезные опасения, что речь идет не о чем другом, как о реанимации «хрущевского компромисса». Разъяснять, так это или не так было поручено пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

Содержание данного им 18 ноября 2018 года интервью российскому телеканалу при явной попытке успокоить общественность в действительности, напротив, вызвало еще большее подозрение о том, что Путин чуть ли не уже согласился на сдачу Малой Курильской гряды. Ибо Песков своими высказываниями фактически подтвердил, что речь действительно может идти о передаче Японии этой гряды (22 острова и островных групп с 200-мильными экономическими зонами), но о «передаче не автоматической», а какой-то иной.

В очередной раз переговоры президента Путина с премьером Абэ состоялись на саммите «двадцатки» в столице Аргентины Буэнос-Айресе в начале декабря 2018 года. Как и во время предыдущих встреч основное время общения лидеров двух стран проходило в конфиденциальной обстановке тет-а-тет. Результатом переговоров стало решение перейти к детальной проработке содержания мирного договора на основе все той же Совместной декларации 1956 года. При этом для такого обсуждения выделялись спецпредставители.

Нельзя исключать, что Путин, пусть в самом предварительном порядке, но все же обнадежил «друга Синдзо» по поводу возможности компромисса

Во всяком случае, так понял Абэ. Иначе трудно объяснить каскад его публичных заявлений, воспринятых как в Японии, так и в России, как выход переговорщиков на «финишную прямую» в вопросе передачи островов Стране восходящего солнца.

Изучив за долгие годы работы на японском направлении поведение японских политиков и политическую культуру этой страны в целом, автор этих строк не допускает того, что премьер-министр Абэ выдавал бы желаемое за действительность без каких-либо для этого оснований. Основания, конечно, были.

Существующие в нашей стране силы сопротивления намерениям сдать Японии Курилы в интересах экономических или каких-то иных выгод увидели в широковещательных заявлениях Абэ о приближающемся моменте «возвращения северных территорий» реальную опасность потери островов. Они еще больше активизировали выступления против антинародных замыслов – на Дальнем Востоке, в Москве и других регионах страны прошли митинги и пикеты в защиту территориальной целостности нашего государства.

Столкнувшись с нарастающей волной протестов и недоумений экспертов и просто российских граждан по поводу заявлений японского премьер-министра о том, что вопрос о сдаче южных Курил чуть ли не решен и осталось только урегулировать некоторые формальности на очередной встрече с президентом РФ, российские власти, наконец-то, сочли необходимым дать разъяснения. Причем дать официально, в дипломатическом порядке и в довольно строгой форме, вызвав «на ковер» в МИД РФ чрезвычайного и полномочного посла Японии в РФ для передачи Токио недовольства Москвы.

В сообщении для СМИ внешнеполитическое ведомство России информировало: 9 января с.г. Посол Японии в России Т. Кодзуки был приглашен в МИД России.

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В. Моргулов заявил Послу, что в Москве обратили внимание на прозвучавшие в последнее время высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией, в частности, о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», а также об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов». Кроме того, объявляется, что именно в 2019 году наступит «поворотный момент» в вопросе о мирном договоре.

Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров. Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования.

В данном контексте была акцентирована неизменность принципиальной позиции России о том, что решение проблемы мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях, должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами».

Последовавшие высказывания президента Путина и министра Лаврова в том же духе не оставляли надежд на то, что ради мало что дающего нашей стране формального мирного договора после 74 лет с момента окончания войны они готовы пойти против воли народа и, по сути, нарушить суверенитет и территориальную целостность России

Судя по публикации в «Майнити симбун», Абэ и его окружение начинают осознавать, что их затея для начала добиться от Москвы сдачи Японии Малой Курильской гряды терпит фиаско.

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока