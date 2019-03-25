Китайская инъекция для ослабленной Европы

Мировой экономический проект, инициированный Китаем, «Один пояс – один путь» становится для Европы настоящим камнем преткновения. Италия готова пустить китайских инвесторов в свое портовое хозяйство, что стало неприятным, хотя и предсказуемым событием для США и некоторых стран Старого света.

США не могли не догадываться о подобном развитии сценария со стороны Китая по отношению к Европе, однако сделать так ничего пока и не смогли. Противопоставить Китаю в Европе им в целом особо нечего.

Слишком сильна китайская экономическая составляющая, начинающая, словно дракон, поглощать новые территории

Подписание нового торгового меморандума между Италией и Китаем ожидается во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Рим в конце марта. И это событие станет одним из главных мировых экономических событий 2019 года. Почему?

По пути из варяг в греки

У Италии уникальное положение в Европе. Большое число портов, страна входит в первую тройку стран по морской торговле. Предполагается, что контейнеры из Китая будут прибывать в Триест, Венецию, Равенну и далее китайские товары будут расходиться по всем европейским рынкам.

Это стратегически важная часть Нового Шелкового Пути, который позволяет Китаю быстро и дешево обмениваться товарами с Евросоюзом

Такой расклад экономических сил может перевернуть положение на рынке Европы. Дело в том, что Китай еще в 80-х годах прошлого века ради повышения рентабельности морских перевозок фактически изменил правила игры на рынке. Благодаря его политике вместимость морских контейнеровозов серьезно выросла: тогда самый большой тоннаж четвертого типа был до 4 тысяч TEU, а потом пришлось добавить новые классы вместимостью до 20 тысяч TEU.

Также Китай вложил большие деньги в реконструкцию Панамского канала и Суэцкого канала, который как раз выходит в Средиземное море. В 2009 году китайская государственная компания COSCO, один из мировых лидеров в области морских контейнерных перевозок, арендовала половину греческого контейнерного терминала города Пирей недалеко от Афин.

Сейчас огромные контейнеры из Китая вынуждены идти мимо Испании и Франции в Роттердам (Нидерланды) или Гамбург (Германия). Только эти порты способны принять китайские суда с большим водоизмещением.

Поэтому Китай вознамерился перестроить под свои «тонны» порты Италии

Контейнеровозы с китайскими товарами для стран Евросоюза, пройдя Суэцкий канал, не причаливают сразу же в портах Греции и Италии, а чаще всего тратят еще дней пять-шесть, чтобы, обогнув Пиренейский полуостров, по водам Атлантики добраться до больших портов Европы.

Параллельно с этим Китай еще в конце 2014 года дал старт проекту строительства скоростной железной дороги из Пирея через Афины в Скопье (Северная Македония), Белград (Сербия) и Будапешт (Венгрия) с явным стратегическим расчетом качественно улучшить пути доставки своих товаров на Балканы, в восточноевропейские страны Евросоюза и в Центральную Европу.

Правда, сооружение сербско-венгерского участка остановилось: Брюссель заблокировал строительство, поскольку Будапешт в нарушение правил ЕС не объявил открытого тендера на этот подряд. Но рано или поздно проблему наверняка удастся решить - и новая магистраль заработает.

Италии такой союз сулит очень большие прибыли, а вот некоторым странам Европы такая идея совсем не по нутру. Но в Италии в последние годы наблюдается тяжелый спад в экономике, растет уровень безработицы, молодежь уезжает, а уровень рождаемости падает. Отмечается, что уровень занятости итальянцев даже ниже, чем в Греции, так что новые рабочие места, рост экономики для нее сейчас очень важен.

Поэтому для Китая – Италия с ее портами – настоящая находка и стратегически важный регион, который просто так они уже не отпустят

Эксперты уже отмечают, что, судя по всему, диверсификация экспорта является частью политики Китая в Европе после начала торговых войн с США.

Правда, критики предупреждают, что надежды Рима на мощный экономический импульс могут и не оправдаться, поскольку Китай обычно стремится передавать выгодные заказы своим же фирмам, а на стройки и предприятия за рубежом завозит китайских рабочих.

Итальянский сапожок для Европы

Намерение Рима заключить такое соглашение вызвало жесткую критику в Брюсселе, Берлине и Вашингтоне. Ведь до сих пор ни одна из ведущих стран Запада, представленных в G7, на подобное сближение с коммунистическим Китаем не шла. Партнеры Италии по Евросоюзу, в том числе Германия, упрекают ее в том, что она подрывает усилия ЕС по проведению единой внешней политики и отстаиванию общих ценностей. Тем более что итальянско-китайское сближение происходит как раз в тот самый момент, когда Евросоюз намерен принять план противодействия Китаю из 10 пунктов.

К тому же 9 апреля на саммите ЕС-КНР Брюссель собирается жестко потребовать прекратить дискриминацию европейских компаний в Китае

Почему Евросоюз опасается такой активности китайских товаров? Дело в том, что Китай сразу создает свое предприятие с особыми правами или совместное предприятие, где он будет играть главную роль. Фокус в том, что китайская компания выступает управляющей компанией, как, например, в случае с Панамским каналом, который формально им не принадлежит, но по факту им практически полностью управляет Китай. А это значит, что провести параллели с будущим итальянских портов не составляет труда. Вся эта история может сильно повлиять на европейские страны, и их волнение отчасти оправдано.

Многие страны в Европе не просто опасаются Китая, а начинают проводить скрининг китайских инвестиций, то есть просматривать насколько китайские инвестиции могут угрожать местной экономике.

Но главную опасность скептики видят в тех кредитах, которые Пекин готов предоставить через китайские или контролируемые им международные банки. Эксперты опасаются чрезмерной финансовой и, в результате, политической зависимости.

К примеру, правительству Шри-Ланки для частичного погашения долгов перед Пекином пришлось на 99 лет передать Китаю недавно построенный на Индийском океане новый порт.

Логистика морских путей

Эксперты полагают, что Китай, прежде всего, интересуют два порта. Это – итальянская Генуя на промышленно развитом северо-западе страны вблизи Франции и Швейцарии, и Триест на самом северо-востоке в Адриатическом море недалеко от Венеции и на границе с членами ЕС Словенией и Хорватией.

Правда, оба города уже густо застроены, так что широкомасштабного расширения портов здесь не получится.

Зато эти морские ворота весьма перспективны с транспортной точки зрения

Из Генуи прокладывается железнодорожная магистраль в Швейцарию, откуда очень удобно снабжать Германию, Францию и многие другие европейские страны.

В свою очередь, через Триест должен пройти поддерживаемый Евросоюзом южно-европейский железнодорожный коридор от Испании до границы Украины. Проблема в том, что оба проекта застопорились, поскольку для каждого из них в Альпах необходимо пробить по одному крупному туннелю, против которых выступают многие местные жители и экологи.

Прибалтийская швартовка

В Россию и Прибалтику суда с огромным тоннажем также не могут заходить напрямую. Проблема портов на Балтике в том, что океанические лайнеры с контейнерами из Китая основного класса судов (18200 тонн) не могут зайти в Балтийское море и Рижский залив.

Чтобы товары попали в Россию, им необходима транспортировка по суше, что значительно удорожает стоимость самих товаров в нашей стране. Китаю же нужны потребители. И он находит их в Европе, сокращая расходы на авиа и автоперевозки. Так что водным путем Китай пока доставлять товары в Россию не сможет, но если учесть, что с РФ у него куда более тесное географическое соседство, в отличие от той же Европы, то горевать россиянам не из-за чего. К тому же, будущая гигантская автотрасса из Европы через Россию в Китай существенно поможет в доставке необходимой продукции в РФ, однако пока это дело будущего.

Справка:

«Один пояс - один путь» — выдвинутое в 2010-х годах Китайской Народной Республикой (КНР) предложение объединённых проектов «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века».

Предложение было впервые выдвинуто председателем КНР Си Цзиньпином во время визитов в Казахстан и в Индонезию осенью 2013 года. Суть данной китайской инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая.

По официальным данным Китая, «Один пояс и один путь» охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся страны, в том числе «новые экономики», и развитые страны. На территории мегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов, проживает 63 % населения планеты, а предположительный экономический масштаб - 21 трлн долларов США.