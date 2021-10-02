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Политика
Киев заявил о намерении «забрать» Михаила Саакашвили из Грузии
2 октября, 2021 13:24
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Киев «должен забрать» своего гражданина, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с задержанием в Грузии Саакашвили.
Подоляк отметил, что Киев «ожидает понятного ответа» от Тбилиси в связи с задержанием Саакашвили. После консультаций на уровне министров иностранных дел будут приниматься решения относительно этого вопроса.
«Мы должны забрать своего гражданина», - приводит слова советник главы офиса президента Украины «РИА Новости».
Саакашвили с 2015 года является гражданином Украины.
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