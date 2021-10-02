Киев «сдал» Михаила Саакашвили? В Грузии поблагодарили Украину за сотрудничество
Тбилиси поблагодарил Киев за плодотворное сотрудничество в связи с делом бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил Киев за «тесные отношения» за последний период. В качестве примера он напомнил дело об экстрадиции экс-шефа Военной полиции грузинского Минобороны Мэгиса Кардавы.
Сейчас я благодарю украинскую сторону за сотрудничество и «по делу Саакашвили», - сказал премьер журналистам, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, заочно он приговорен к 9 годам лишения свободы.
В настоящее время политик находится в Руставской тюрьме, неподалеку от Тбилиси.
По данным прокуратуры, в Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По совокупности двух дел он приговорен к 9 годам лишения свободы.
Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, погроме телекомпании «Имеди» и растрате бюджетных средств.