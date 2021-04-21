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Политика
Госдеп США назвал Россию агрессором и не увидел провокаций со стороны Украины
21 апреля, 2021 07:16
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MOD Russiavia Globallookpress.com
В Госдепе США рассматривает Россию в качестве «агрессора». Об этом заявил представитель ведомства Нед Прайс.
По словам Прайса, США рассматривает Россию в качестве «агрессора» в контексте ситуации на российско-украинской границе. При этом Соединенные Штаты не видят никаких признаков того, что Украина занимается провоцирует напряженность. Сообщения на эту тему якобы являются дезинформацией со стороны Москвы, пишет «РИА Новости».
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