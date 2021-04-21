Госдеп США назвал Россию агрессором и не увидел провокаций со стороны Украины

Политика

В Госдепе США рассматривает Россию в качестве «агрессора». Об этом заявил представитель ведомства Нед Прайс.

По словам Прайса, США рассматривает Россию в качестве «агрессора» в контексте ситуации на российско-украинской границе. При этом Соединенные Штаты не видят никаких признаков того, что Украина занимается провоцирует напряженность. Сообщения на эту тему якобы являются дезинформацией со стороны Москвы, пишет «РИА Новости».

Украина хочет вернуть статус ядерной державы.