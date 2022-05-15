Финляндия официально «вступает» в НАТО
Финляндия официально объявила о решении вступить в Североатлантический альянс. Об этом говорится в заявлении правительства, пишет «РИА Новости».
Большинство стран-членов альянса положительно высказались о вступлении в НАТО и Финляндии и Швеции.
Ранее президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте провели телефонный разговор, в котором обсуждался важный вопрос – желание соседней страны вступить в НАТО.
Путин заявил президенту Финляндии, что отказ от традиционной политики полного нейтралитета был бы ошибочным, никаких угроз безопасности стране нет. Изменение внешнеполитического курса Финляндии может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО станет такой же ошибкой, как принятие в альянс Греции.