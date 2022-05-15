Новости – Политика
Политика
В НАТО ждут Финляндию и Швецию в свои объятия
15 мая, 2022 10:05
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IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press
В НАТО выразили надежду на позитивное решение по вопросу вхождения Швеции и Финляндии в альянс. Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.
Выступая перед неформальной встречей министров иностранных дел альянса в Берлине он заявил, что НАТО ожидает заявки от Швеции и Финляндии на членство и, если они поступят, то вопрос будет решен положительно.
В неформальной встрече министров иностранных дел альянса приняли участие и главы МИД Швеции и Финляндии. Джоанэ напомнил, что эти страны уже являются ближайшими партнерами НАТО, пишет «РИА Новости».
В МИД РФ ответили на возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
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