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Политика
Швеция подаст заявку на членство в НАТО 17 мая
15 мая, 2022 10:44
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White House/via Globallookpress.com
Швеция намерена подать заявку на членство в НАТО в ближайшее время. Об этом пишут шведские СМИ.
Сообщается, что Швеция подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс уже 17 мая.
Заявку на вступление в НАТО будет подана в штаб-квартире альянса в Брюсселе, пишет «РИА Новости».
Ранее президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте провели телефонный разговор, в котором обсуждался важный вопрос – желание соседней страны вступить в НАТО.
Финский президент сообщил Путину, что в ближайшие дни Хельсинки примет решение добиваться членства в НАТО.
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