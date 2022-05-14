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Политика
Владимир Путин рассказал финскому коллеге о его главной ошибке
14 мая, 2022 15:22
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте провели телефонный разговор, в котором обсуждался важный вопрос – желание соседней страны вступить в НАТО.
Телефонный разговор между главами государств состоялся по инициативе финской стороны.
Финский президент сообщил Путину, что в ближайшие дни Хельсинки примет решение добиваться членства в НАТО.
Путин заявил президенту Финляндии, что отказ от традиционной политики полного нейтралитета был бы ошибочным, никаких угроз безопасности стране нет.
Изменение внешнеполитического курса Финляндии может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, пишет «РИА Новости».
Швеция и Финляндия могут расколоть НАТО своим вступлением в альянс.
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