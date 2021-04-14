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Политика

Джо Байден оценил личный разговор с Владимиром Путиным

Антон Мельников
14 апреля, 2021 21:55
2 мин
Антон Мельников
14 апреля, 2021 21:55
2 мин
Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress
Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

Президент США Джо Байден оценивает состоявшийся 13 апреля разговор с главой РФ Владимиром Путиным как конструктивный. Об этом в ходе брифинга для журналистов рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«У президента Байдена состоялся вчера конструктивный разговор с Владимиром Путиным», - сообщила она.

Псаки снова подчеркнула, что американские власти хотят достичь стабильных и предсказуемых отношений с Россией.

Также пресс-секретарь отметила, что в анонсированной встрече двух президентов Вашингтон видит возможность обсудить с Москвой те сферы, где два государства могут успешно работать совместно, передаёт РИА «Новости».

Напомним, 13 апреля, стало известно о том, что Байден переговорил с Путиным по телефону. Для президентов это стало первым прямым контактом после громкого скандала из-за слов американского лидера о том, что он считает Путина «убийцей». По результатам разговора стороны объявили проведении очной встречи глав государств.

Ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не смог прокомментировать вопрос об извинениях от Байдена. Об этом читайте в нашем материале.

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США
Владимир Путин
Джо Байден
Белый дом
Джен Псаки
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