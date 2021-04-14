Дмитрий Песков не смог прокомментировать неудобный вопрос об извинениях от американцев

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос об извинениях от президента США Джо Байдена.

Песков провёл пресс-брифинг для журналистов в Кремле. Большая часть встречи была посвящена недавнему телефонному разговору президента РФ Владимира Путина с американским коллегой. Также пресс-секретарю задавали вопросы об анонсированной встрече двух президентов.

В частности, пресс-секретаря спросили, будет ли Москва добиваться извинений от Байдена за его слова о том, что он считает Путина «убийцей».

«Будет ли Кремль ставить по дипломатическим каналам - в ходе подготовки встречи президентов России и США - вопрос о том, чтобы господин Байден извинился за свои слова?», - спросил журналист KP.RU

Также его спросили о том, что «нужно» для того, чтобы российский президент переформулировал «свою дворовую присказку: Кто как обзывается, тот так и называется».

Ни один из «щекотливых» вопросов Песков прокомментировать не смог.

«Я оставлю без комментариев этот вопрос», - приводит ответ пресс-секретаря главы РФ KP.RU.

Напомним, днём ранее, 13 апреля, стало известно о телефонном разговоре Байдена с Путиным. Это стало первым прямым контактом двух глав государств после громкого скандала, когда американский лидер согласился с тем, что его российский коллега – «убийца». По результатам разговора стороны объявили о том, что проведут очную встречу.