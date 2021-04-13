«Обзывавшийся» Байден проявил инициативу ради личной встречи с Путиным

Политика

Президент США Джо Байден предложил главе РФ Владимиру Путину встретиться очно. Предложение он озвучил в ходе телефонного разговора с российским коллегой. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В ходе разговора, Байден сообщил, что «нацелен» на то, чтобы строить с Россией «стабильные и предсказуемые отношения», которые при этом будут соответствовать интересами США.

«Он (Байден – прим.) предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы, чтобы обсудить весь спектр вопросов, с которыми столкнулись США и Россия», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в разговоре американский лидер выразил обеспокоенность по поводу ситуации на границе России с Украиной. Он призвал российскую сторону снизить напряженность в отношениях с соседями.

«Президент озвучил нашу озабоченность внезапным наращиванием российских военных сил в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность», -цитирует заявление Белого дома «Интерфакс».

Вместе с тем, пресс-служба Кремля отметила, переговоры глав США и России прошли по инициативе американской стороны. Об этом упомянул сам Путин по время общения со своим коллегой из Финляндии.

Напомним, для Путина и Байдена сегодняшний разговор стал первым после недавнего конфликта, когда американский президент фактически назвал российского коллегу «убийцей». В ответ на это Путин сообщил, что «кто обзывается, тот сам так называется».