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Политика
Джо Байден хочет стабильности и предсказуемости в отношениях с Россией
29 июня, 2021 08:27
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Doug Mills/Keystone Press Agency|
Президент США Джо Байден заявил, что между Москвой и Вашингтоном должны быть стабильные и предсказуемые отношения. Об этом американский лидер сказал во время мероприятия Национального комитета Демократической партии США по сбору средств.
По словам Байдена, Россия и США должны сотрудничать там, где у двух стран есть общие интересы. Американский лидер заверил, что сказал об этом российскому коллеге Владимиру Путину, добавив, что хочет стабильных и предсказуемых отношений.
При этом Байден не упустил случая пообещать принять ответные меры в случае кибератак и «вмешательства» в американскую экономику и политику, пишет «РИА Новости».
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