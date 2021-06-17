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Политика
Джо Байден «прочитал всего» Владимира Путина
17 июня, 2021 08:24
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Джо Байден «прочитал всего» Владимира Путина
Президент США Джо Байден заявил, что читает все речи российского коллеги Владимира Путина. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам саммита, прошедшего в Женеве.
Байден рассказал, что признался Путину, что «прочитал почти все, что он написал, речи, с которыми он выступал».
«Я ему сказал, что, я также прочитал пару хороших биографий», - добавил Байден. Его слова цитирует «РИА Новости»
Джо Байден сделал подарок Владимиру Путину. Президент России в долгу не остался.
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