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Политика
Джо Байден сделал подарок Владимиру Путину. Президент России в долгу не остался
17 июня, 2021 07:20
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Guo ChenXinHua Global Look press
Президент России Владимир Путин преподнес своему американскому коллеге во время встречи в Женеве подарок. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин подарил Байдену письменный набор «Москва» с хохломской росписью.
Байден в качестве ответного подарка преподнес Путину хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, пишет «ПолитЭксперт».
16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве прошел саммит президентов России и США. Переговоры длились 3,5 часа. Путин и Байден обсудили стратегическую стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения и другие важные вопросы.
Вопрос по теме:
Владимир Путин и Джо Байден поговорили. Наладятся ли теперь российско-американские отношения?
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