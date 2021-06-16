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Политика
Джо Байден первым протяну руку Владимиру Путину
16 июня, 2021 14:42
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Guo Chen/XinHua/Global Look press
Состоялась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Путин и Байден поприветствовали друг друга в Женеве и пожали руки. Первым руку протянул американский лидер.
Путин приехал на виллу Ла Гранж первым. Примерно через 12 минут Байден туда прибыл Байден.
Президенты удалились на переговоры, которые предположительно продлятся около 5 часов, пишет «РИА Новости».
Его так ждали: Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии.
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