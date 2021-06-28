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Политика
Джо Байден на открытие Олимпийских игр в Токио вместо себя пошлет жену
28 июня, 2021 09:12
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Alex Edelman - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/ Global Look press
Президент США Джо Байден не собирается приезжать в Токио на открытие Олимпийских игр. Об этом сообщает Reuters.
Вместо американского президента в Токио может отправиться его супруга Джилл Байден. Ожидается, что она примет участие в церемонии открытия Олимпиады, а также встретится с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.Спортивное мероприятие должно было состояться в прошлом году, однако его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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