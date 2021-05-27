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Отменят ли Олимпиаду в Токио? Японцы против
27 мая, 2021 09:31
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Viola Kam/Keystone Press Agency/Global Look press
Японцы собирают петицию за отмену Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио этим летом. Собрано уже 400 тысяч подписей.
Петиция адресована главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху и другим ответственным лицам. В ней указано, что несмотря на то, что во всех странах мира до сих пор не остановлена пандемия коронавируса правительство Японии и администрация Токио хотят «насильно провести Олимпийские игры».
В петиции также предлагается перенаправить расходы на проведение Игр, которые составят 15 млрд долларов, на борьбу с коронавирусом и спасение жизни людей, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
На Олимпиаде в Токио запретили преклонять колено в поддержку BLM.
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