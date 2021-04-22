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На Олимпиаде в Токио запретили преклонять колено в поддержку BLM

Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 16:37
2 мин
Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 16:37
2 мин
Martin Meissner/dpa/
Martin Meissner/dpa/Global Look press

Вставать на колено или поднимать кулак в поддержку расового равенства и движения Black Lives Matter (BLM) будет запрещено во время Олимпийских игр в Токио. Международный олимпийский комитет (МОК) сохранил запрет на политические протесты спортсменов на стадионах.

На фоне движения BLM, протестующего против расовой несправедливости, участились призывы к изменению этого правила, которое позволит спортсменам протестовать.

МОК провел опрос среди спортсменов и представителей 185 стран. В результате подавляющее большинство опрошенных согласились с тем, что стадионы и официальные церемонии не подходяще место для выражения своих политических взглядов.

Напомним, акции солидарности с движением BLM начались летом прошлого года, после жесткого задержания полицейскими в США афроамериканца Джорджа Флойда, в результате которого он умер. С тех пор участники некоторых спортивных мероприятий преклоняют колено или поднимают кулак в поддержку движения, сообщает телеграм-канал «RT».

В США полицейские продолжают убивать афроамериканцев.

Ранее по теме:  Российские арбитры не встали на колени перед матчем Лиги чемпионов
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