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Происшествия
В США полицейские продолжают убивать афроамериканцев
21 апреля, 2021 08:21
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Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look press
В США полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант. Об этом ообщил телеканал 10TV.
Инцидент произошел в городе Колумбус штат Огайо. Погибшая сама позвонила в службу «911» из-за ссоры девушек возле ее дома.
Застреливший девушку полицейский, утверждает, что она напала на него с ножом. Макайя умерла в больнице от огнестрельного ранения.
Сейчас у полицейского участка собрались протестующие, которые выкрикивают имя погибшей девушки, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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