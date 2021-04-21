В США полицейские продолжают убивать афроамериканцев

Происшествия

В США полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант. Об этом ообщил телеканал 10TV.

Инцидент произошел в городе Колумбус штат Огайо. Погибшая сама позвонила в службу «911» из-за ссоры девушек возле ее дома.

Застреливший девушку полицейский, утверждает, что она напала на него с ножом. Макайя умерла в больнице от огнестрельного ранения.

Сейчас у полицейского участка собрались протестующие, которые выкрикивают имя погибшей девушки, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».