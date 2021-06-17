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Политика
Джо Байден «забыл» про Алексея Навального на встрече с Владимиром Путиным
17 июня, 2021 11:12
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Björn Trotzki via www.imago-imag/www.imago-images.de/ Global Look press
По итогам встречи в Женеве президента России с американским коллегой Джо Байденом никакого дедлайна по возможному обмену заключенными между РФ и США быть не может. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, обмен заключенными будет обсуждаться непублично. Сейчас никакого списка лиц нет.
Также Песков отметил, что американская сторона не озвучивала на переговорах в Женеве предложение о возможности обмена Алексея Навального на кого-либо, пишет ТАСС.
Джо Байден сделал подарок Владимиру Путину. Президент России в долгу не остался.
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