Политика

Ров или «Стена Яценюка» на границе с Россией, о котором так много говорили в Киеве, украинская сторона перестала рыть. Об этом рассказал первый заместитель директора ФСБ РФ – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

По словам Кулишова, работы прекратились из-за нехватки денег. Российские пограничники наблюдали за реализацией проекта под эпичным названием «Европейский вал» с 2014 года. Предлагалось в течение 6 месяцев обустроить оборонительные сооружения, системы наблюдения на всей длине украинской границы с Россией. Также должно было быть оборудовано морское побережье государства и демаркационная линия на границе с Крымом. Однако сейчас строительство практически остановилось, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

«Европейский вал», проект «Стена» или «Стена Яценюка» - односторонняя инициатива Киева по демаркации границы с Россией.

Киев окопался: Украина обустроила 400 км противотанковых рвов на границе с Россией.