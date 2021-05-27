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Деньги кончились: Киев перестал рыть ров или строить «Стену Яценюка»

Дмитрий Байков
27 мая, 2021 09:56
2 мин
Дмитрий Байков
27 мая, 2021 09:56
2 мин
Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского

Ров или «Стена Яценюка» на границе с Россией, о котором так много говорили в Киеве, украинская сторона перестала рыть. Об этом рассказал первый заместитель директора ФСБ РФ – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

По словам Кулишова, работы прекратились из-за нехватки денег. Российские пограничники наблюдали за реализацией проекта под эпичным названием «Европейский вал» с 2014 года. Предлагалось в течение 6 месяцев обустроить оборонительные сооружения, системы наблюдения на всей длине украинской границы с Россией. Также должно было быть оборудовано морское побережье государства и демаркационная линия на границе с Крымом. Однако сейчас строительство практически остановилось, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

«Европейский вал», проект «Стена» или «Стена Яценюка» - односторонняя инициатива Киева по демаркации границы с Россией.

Киев окопался: Украина обустроила 400 км противотанковых рвов на границе с Россией.

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