Делегация из РФ изучит на курортах Турции возможность возобновления отдыха для россиян

Политика

Российские власти могут изменить свой подход к оценке безопасности отдыха своих граждан в Турции после визита делегации, которая оценит ситуацию на месте.

Об этом сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Он сообщил, что разговаривал с главой Минздрава России, который в ближайшее время «пришлет делегацию, и в курортных регионах - Анталья, Измир - она изучит ситуацию с точки зрения безопасного туризма».

«Я думаю, что после этого подход может быть другим», - отметил глава Минздрава Турции, сообщает РИА Новости.

Напомним, Россия прекращает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает полмиллиона человек.