«Аэрофлот» продолжит полеты в Анталию и Стамбул

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Авиакомпания «Аэрофлот» 13 и 14 апреля продолжит полеты в Турцию.

Как заявил представитель компании Михаил Демин, в эти дни будут выполняться пять рейсов в Стамбул и два перелета в день в Анталию. «При необходимости мы готовы увеличить предложение билетов для возвращающихся пассажиров путем замены типа воздушных судов на широкофюзеляжные», - сказал представитель перевозчика.

Также стало известно, что авиакомпания предложит пассажирам «вынужденные» условия обмена и возврата приобретённых авиабилетов без применения штрафных санкций, сообщает РИА «Новости».

Напомним, Россия прекращает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает полмиллиона человек.