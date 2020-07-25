Дегтярев рассказал о зависти хабаровчанам попутно осудив расточительность Фургала

Политика

Фото: Flickr

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о зависти протестующим в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала. Во время последнего митинга хабаровчах новоиспеченный губернатор был в рабочей поездке в регионе.

«Навстречу было много машин, мы им посигналили, поприветствовали ребят. Я, честно говоря, им завидую — они могли бы порыбачить в этот день. Мы столько красивых мест проехали, где рыбаки удят рыбу, я вот завидую и тем, и другим, что у них есть возможность. Одним — приехать в Хабаровск, чтобы выразить свой гнев, свое мнение. А другим, что у них есть возможность поудить рыбу. И тем, и другим завидую. А сам еду в Ванино, в школу. Смотреть подготовку к 1 сентября», — рассказал он «Комсомольской правде».

При этом Дегтярев подчеркнул, что, в отличие от Фургала, который передвигался на Lexus, он поехал в регион на стареньким Mersedes.

«За одну поездку, например, в Ванино и Совгавань мы сэкономим 5-6 тысяч. Десять поездок — 50-60 тысяч экономия в бюджет. Это ровно стипендия отличнику или тому, кто у нас стобалльники по ЕГЭ», — заявил он.

Ранее Дегтярев отказался выйти к митингующим жителям, которые выступают в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Он отметил, что общается с людьми только в «корректных форматах». Затем врио губернатора уволил трех человек из команды Фургала и пообщеал ходить в баню «с большими начальниками» ради благополучия хабаровчан.