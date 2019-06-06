По чужим проторенным тропам

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины в России не прекращают полушутя-полусерьёзно утверждать, что он чуть ли не точь-в-точь повторяет политику Петра Порошенко. Сейчас подобное мнение распространяется и на Украине из-за нескольких воинственных антироссийских заявлений Зеленского в духе привычной риторики бывшего главы государства про «российскую агрессию» и «оккупацию».

При этом шоумен победил на выборах во многом за счёт противопоставления своей фигуры Порошенко. Зеленский смог убедить народ, что не будет повторять ошибок бывшего президента, не забронзовеет, не допустит проникновения во власть коррупционеров, улучшит благосостояние граждан и сделает всё возможное, чтобы восстановить в стране мир.

Львиную долю избирателей Зеленского составил так называемый протестный электорат

Значительная часть украинского общества устала от тарифной вакханалии и реформ, которые проводит Киев в угоду МВФ и коллективному Западу. Горячо поддержал артиста юго-восток Украины, где проживают русскоязычные граждане.

Подвисшее урегулирование

После низвержения Порошенко украинское общество ещё пребывает в некоторой эйфории. Зеленский получил достаточно большой ресурс доверия граждан, который он планирует реализовать на досрочных выборах в Верховную раду 21 июля. Партия «Слуга народа», согласно текущим прогнозам социологов, может получить до 30-40% мест в парламенте.

Однако Зеленского ещё до избрания президентом подводили очень противоречивые заявления по ключевым для страны вопросам

Сначала шоумен утверждал, что готов на диалог с Владимиром Путиным (даже встать перед ним на колени, чтобы он прекратил «унижать» страну), а потом оговаривался — дескать, переговоры нужно вести в Нормандском формате (то есть в присутствии «старших»).

Да и сам Нормандский формат, как считает «команда Зе», необходимо расширить за счёт Великобритании и США (сейчас в нём четыре государства — РФ, Украина, Франция и Германия). Напомним, что данного условия придерживалась предыдущая администрация. Как неоднократно подчёркивал Пётр Порошенко, увеличение числа переговорщиков позволит «уравновесить» Россию.

Естественно, что Москва отвергала требования Киева и не согласится на них сейчас. Позиция РФ вынуждает Киев либо идти на уступки, сохранив прежний формат переговоров или начав диалог с Россией, либо саботировать работу по Минскому процессу в принципе

5 июня в своём посту на Faсеbook Зеленский намекнул на возможность переговоров с Россией и «командованием её оккупационным сил» под предлогом гибели солдат ВСУ на линии соприкосновения. На текущий момент Москва продолжает воздерживаться от контактов с администрацией нового президента.

Особенность нынешней ситуации в российско-украинских отношениях заключается в отсутствии неформального влиятельного посредника. При Порошенко им был кум Владимира Путина, оппозиционер Виктор Медведчук. Формально он занимался переговорами о возвращении военнопленных, но де-факто, как сообщают украинские СМИ, являлся связующим звеном между российским и украинским лидерами.

Зеленский прекратил пользоваться услугами Медведчука

С одной стороны, это было волевое решение, которое символизировало отказ от политики теневых переговоров с Москвой. Тем более дипломатические отношения между РФ и Украиной не прерваны. С другой стороны, новый президент соседней страны явно не торопится запускать диалог с РФ по публичным каналам.

На Украине осознают, что без договорённостей с Москвой невозможно реинтегрировать Донбасс. За последние годы Киев смог нарастить мускулы у линии соприкосновения, но баланс сил, если учитывать группировку российских войск в Ростовской области (например, 150-ю мотострелковая Идрицко-Берлинскую дивизию), не позволяет развернуть крупномасштабное наступление.

В Киеве не могут игнорировать возможность того, что Россия либо введёт войска под предлогом защиты собственных граждан, либо увеличит военную помощь непризнанным республикам. Донбасс — единственный, по-настоящему действенный рычаг давления на власти постмайданной Украины

На сегодняшний день политика Зеленского мало чем отличается от того, что делал Порошенко. Например, после инаугурации он отправился на линию соприкосновения в расположение частей ВСУ, демонстрируя таким образом приоритет армии в целом и готовность отдать приказ о применении силы.

Небольшую надежду вызывает лишь заявление вернувшегося в Минскую контактную группу Леонида Кучмы о намерении начать переговоры о снятии с ДНР и ЛНР экономической блокады, которую установил Порошенко и радикалы в 2015 году. Однако прогнозировать срок решения этого вопроса в нынешних условиях нереально.

Идеологическая квинтэссенция

Не лишнем будет напомнить, что Зеленский победил на выборах, как прозападный политик. Например, он горячий сторонник европейской интеграции. Стремление президента Украины вступить в ЕС понять можно — данный курс поддерживает большинство граждан страны.

Наибольшие споры вызывает политика, направленная на расширение сотрудничества с НАТО. Зеленский, как и Порошенко, требует полностью перевести армию на стандарты альянса. Кроме того, он вряд ли пойдёт на изменение Конституции, где прописан курс страны на вступление в НАТО

Вместо этого новый президент предлагает провести референдум. Но и бывший глава государства позиционировал себя как сторонника плебисцита по столь важному геополитическому вопросу. Однако осознавая, что народ с большой вероятностью не поддержит североатлантическую интеграцию, Порошенко продавил в Раде поправки в Основной закон государства.

До выборов Зеленский говорил, что в НАТО Украину никто не ждёт. Дескать, Порошенко напрасно стучится в закрытую дверь. Тем не менее, во время первого официального зарубежного турне президент посетил Брюссель, где встретился с генсекретарём альянса Йенсом Столтенбергом и повторил на пресс-брифинге тезисы, которые сформулировала администрация Порошенко.

И всё же Зеленский представляется более мягким и гибким политиком, чем Порошенко. Бывший глава государства даже в поздравлениях украинцам напоминал про «российскую агрессию» и поддержку Запада. Новый лидер государства не повторяет как мантру антироссийские лозунги и речёвки про помощь «друзей» из ЕС и США

В то же время Зеленский существует в сформированной с начала 1990-х годов общественно-политической системе, которая предполагает построение на Украине национального государства на основе русофобии и ползучей «украинизации». Противостояние и противопоставление России — идеологическая квинтэссенция современной Украины.

Очень грамотно её сформулировал Кучма в книге «Украина — не Россия». А Порошенко дополнил идеологию «украинства» лозунгом армия-вера-язык: вооружённые силы нужны Украине, чтобы бороться с «российской агрессией», видоизменённая религия и другой язык — чтобы разорвать духовные и исторические связи с соседом.

Зеленский вынужден действовать в данной идеологической парадигме. Отступив от неё, он навлечёт гнев большей части украинского общества, радикалов и Запада

Конечно, у нового президента существует определённое пространство для манёвра. Например, он может не вмешиваться в дела церкви, отменить подписанный Порошенко закон о языке, несколько улучшить отношения с РФ, но радикальные положительные для русской Украины перемены невозможны.