Владимир Зеленский намерен «вернуть» Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом сменил начальника Генштаба ВСУ. На место ушедшего в отставку Виктора Муженко был назначен генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Во время АТО он занимал должность командующего сектором «Б», а потом стал начальником Днепропетровского гарнизона.

Перетряска в силовом блоке

20 мая после завершения инаугурации министр обороны Степан Полторак написал заявление об отставке из «уважения к конституционному праву нового президента». Но назначить нового министра обороны Зеленский не может без согласия Верховной Рады. Парламент формально распущен, но, скорее всего, депутаты продолжат работать до проведения внеочередных выборов, которые должны пройти до 20 июля.

Вступая в должность президента, Зеленский попросил членов Рады в течение двух месяцев принять законы о снятии неприкосновенности с народных избранников, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и утвердить Избирательный кодекс, голосование по которому «зависло» ещё в 2017 году. Таким образом у Зеленского существует номинальная возможность расставить своих людей на ключевые посты в силовом блоке.

На текущий момент, помимо Полторака, в отставку ушёл глава СБУ Василий Грицак. Также СМИ прочат отставку командующему Силами специальных операций Игорю Лунёву, который вместе с Грицаком не отдали Зеленскому честь как Верховному Главнокомандующему во время инаугурации

Политологи склоняются к мнению, что Зеленский приложит максимум усилий, чтобы сменить весь силовой блок из-за большого количества офицеров и чиновников, лояльных бывшему президенту. Речь идёт прежде всего о Минобороны, СБУ и Генпрокуратуре. По слухам действующий министр внутренних дел Арсен Аваков сохранит свой пост, так как не является «человеком Порошенко».

Экс-президент уходить из большой политики не собирается, осознавая, что ослабление хватки обернётся многочисленными уголовными делами. После инаугурации против Порошенко было открыто первое и наверняка не последнее уголовное производство

Контроль над армией и правоохранительной системой необходим Зеленскому не только, чтобы основательно почистить элиту страны. Бывший шоумен обещал искоренить коррупцию в Минобороны и в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Скандал вокруг «Укроборонпрома» продемонстрировал острую нехватку украинских комплектующих для производства военной техники. Вместо запуска программы импортозамещения приближённые к Порошенко чиновники и бизнесмены организовали схему продажи дефицитных деталей и агрегатов по завышенным в несколько раз ценам. Люди экс-президента даже не брезговали покупать продукцию в России, а Генпрокуратура и СБУ покрывали эти мошеннические схемы.

Всё для фронта

Война в Донбассе и утверждения о неминуемом столкновении с «российской агрессией» имеют особое значение для украинской элиты, так как позволяют списывать многочисленные внутренние проблемы. Также военные угрозы стали поводом для многократного увеличения военного бюджета и расходов на разведку. Согласно законодательству Украины, государственные ассигнования на сектор безопасности не должны опускаться ниже 5% ВВП.

В долларовом выражении на содержание ВСУ уходит около 4 миллиардов

Данную сумму большой не назовёшь, однако она позволила значительно улучшить систему материально-технического обеспечения, повысить денежное довольствие военнослужащих и ввести в войсках натовскую систему питания. Между современным украинским военнослужащим и полуголодным немытым солдатом образца 2014 пролегает огромная пропасть.

Кроме того, армия превратилась в весьма привлекательный институт для молодых людей, учитывая чудовищный размер безработицы на Украине и зашкаливающий объём ура-патриотической пропаганды.

Несмотря на проблему расхищения госсредств, положение дел в ВСУ кардинально изменилось. Из выступлений украинских генералов следует, что Киев самым тщательным образом проанализировал горький опыт поражений 2014-2015 годов, разобрался в причинах крупных неудач, научился выстраивать грамотную оборону, лучше продумывать наступательные операции и маневрировать.

Естественно, что украинское оперативное искусство и уровень профессионализма военнослужащих невозможно сопоставить с российским, особенно после сирийской кампании. Тем более за минувшие пять лет наверняка подтянулся уровень боеспособности ополчения

Однако недооценивать боевые возможности ВСУ было бы тоже неправильным. Ещё в 2017 году украинская армия восстановила довоенное количество сухопутных вооружений. В зону ООС (ранее — АТО) поступает самая новая техника, причём её количество постоянно увеличивается.

В настоящее время на Украине на завершающей стадии модернизации находятся комплексы ПВО и авиация. Данные виды вооружения сложно назвать новыми — Украина их не может производить — и потому ресурс обновления будет исчерпан через 15-20 лет. Тем не менее, свои задачи по прикрытию войсковых группировок в зоне ООС и нанесению ударов в глубине обороны они вполне могут выполнять.

Не стоит сбрасывать со счетов фактор американской помощи. Ежегодно США поставляют на Украину нелетального вооружения и оборудования на сумму до 500 миллионов долларов. Это позволило, например, обеспечить ВСУ современной связью и приборами ночного виденья. Кроме того, американцы поддерживают деньгами украинский ОПК, не позволяя ему рухнуть под тяжестью убытков от коррупции

На регулярной основе заокеанские партнёры проводят обучение украинских военнослужащих на полигоне Яровский во Львовской области. Через американских инструкторов прошло около 20-30% личного состава ВСУ. Курс подготовки включает в себя навыки, необходимые для участия в боевых действиях в Донбассе.

«Возврат» Донбасса

С большой вероятностью Зеленский продолжит армейские реформы своего предшественника. Правда, как указывалось выше, новому президенту придётся решить множество кадровых вопросов. Новоназначенного начальника Генштаба Руслана Хомчака сложно назвать профессиональным управленцем. Он является одним из инициаторов провального для ВСУ «силового прорыва» из Иловайска (август-сентябрь 2014 года), жертвами которого могли стать около тысячи военнослужащих (точная цифра потерь неизвестна).

Возможно, что дефицит кадров Зеленскому помогут восполнить кураторы из США, заинтересованные в том, чтобы украинская армия обладала ресурсами для создания критического перевеса сил над ополчением в зоне ООС

Сам президент обещает сделать всё возможное для установления мира в Донбассе и «возвращения» жителей неподконтрольных территорий. По его мнению, Киев должен вернуть сердца и сознание населения мятежных республик. На фоне воинственной риторики Порошенко Зеленский невольно кажется голубем мира.

При этом бывший шоумен не может не понимать, что за минувшие пять лет в ДНР и ЛНР сложился отличный от Украины уклад жизни. В обществе хоть и поутихли, но по-прежнему сильны пророссийские настроения. Жители неподконтрольной части Донбасса понимают, что в России они будут «своими», а на Украине на них непременно повесят ярлык «сепаров».

Вернуть Донбасс мирным путём — задача намного более сложная, чем любая военная операция

Первым шагом должны стать прямые переговоры с Владимиром Путиным и лидерами непризнанных республик (это записано в Минских соглашениях). Однако Зеленский отказывается разговаривать без посредников с президентом РФ и главами ДНР и ЛНР. Если украинский президент не изменит свою позицию, то его дипломатические потуги, скорее всего, закончатся фиаско, и тогда вновь заговорят пушки.