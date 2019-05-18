Украинская власть готовится бежать из страны
Украинская власть готовится бежать из страны

Будет ли Зеленский преследовать своих политических оппонентов?

Пока Украина готовится к вступлению в должность новоизбранного президента Владимира Зеленского, соратники Петра Порошенко в спешном порядке покидают свои посты и, кажется, готовятся покинуть и страну заодно. Бегство приобрело массовый характер – настолько, что пришлось возбудить дело о запрете на выезд ряду чиновников.

Кто подал иск в Окружной административный суд Киева – неизвестно. Однако суд с доводами истца согласился, и постановил открыть дело. Всего в иске указаны фамилии 180 человек, включая бывшего президента страны Петра Порошенко, а также его ближайшее окружение: премьер-министра Владимира Гройсмана, спикера Верховной Рады Андрея Парубия и ещё 40 министров. Кроме того, запрет на выезд из страны может коснуться председателя правления «Нафтогаза» Андрея Кобалева и судей Верховного суда.

В Раде, тем временем, депутаты рассматривают проект постановления об увольнении министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Аналогичные заявления написали министр обороны Степан Полторак, главы СБУ Василий Грицак, генпрокурор Украины Юрий Луценко и глава Нацбанка Украины Яков Смолий.

Грядущие кадровые перестановки после вступления в должность нового президента – дело обычное, но исход чиновников прежней команды начал напоминать побег с тонущего корабля. Со сменой власти смогли смириться не многие. Свои посты оставили секретарь Совета безопасности Александр Турчинов, заместители главы Администрации Порошенко Константин Елисеев и Алексей Филатов, первый замглавы СБУ Павел Демчина.

Побуду в тренде. Тем более, что такая достойная компания

- написал в facebook советник Порошенко Юрий Бирюков, также объявивший об отставке.

Более того – свои посты в массовом порядке покидают и региональные чиновники. Так, намерения сложить полномочия озвучили губернатор Николаевской области Алексей Савченко, губернатор Закарпатья Геннадий Москаль, а также глава Львовской обладминистрации Олег Синютка.

Кстати говоря, стремительные самоотводы губернаторов отлично показывают, что они никогда не работали на страну. Только на режим

 — так прокомментировал уход высокопоставленных чиновников со своих постов депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

Причина, по которой прежние чиновники соскакивают со своих мест, проста: они боятся, что Владимир Зеленский начнёт публично карать Порошенко и всю его команду за всё. Разве что Павел Климкин публично заявил, что поддержит нового президента и будет рад работе с ним в новом качестве – например, депутата Верховной Рады. Если изберут, конечно.

Молдавия или Испания?

Между тем, слухи о бегстве Порошенко и его окружения из страны ходят в украинской прессе не первый месяц. Опасаясь будущих судебных преследований, без пяти минут бывший президент якобы подготовил набор паспортов на другие имена себе и членам семьи. Как заявлял депутат домайданной Верховной Рады Владимир Олейник, Порошенко готовит запасной аэродром в Испании – в прошлом году он приобрёл недвижимость в этой стране:

Получил информацию от таможенников и СБУ, что в январе Порошенко отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями. Оформили груз как дипломатический

Среди мест, где мог бы укрыться Порошенко, называют также Молдавию и Великобританию.

Часть прежних чиновников и высокопоставленных персон уже покинула пределы Украины и обустраивается в новых местах. Например, кума Порошенко, бывший председатель Национального банка Валерия Гонтарева – она с семьёй перебралась в Великобританию ещё в конце прошлого года. Там же, по информации ряда СМИ, планируют обосноваться финансовый советник Порошенко Макар Пасенюк народный депутат от Блока петра Порошенко Александр Грановский, бывший глава Минобороны Валерий Гелетей и другие.

Как бы там ни было, без договорённостей с Западом не начнётся ни преследование в судах бывших чиновников, ни переезды их за границу. Вероятно, Порошенко о чём-то договорится с тем же Коломойским, который не так давно вернулся на Украину из Израиля. Вполне возможно, в обмен на часть активов прежняя власть сможет выторговать себе индульгенцию от судебных преследований.

Теги:
Места: Украина
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