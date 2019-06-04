Пустой вояж Зеленского

Не желая нарушать традиции своих предшественников, Зеленский стал вот уже третьим по счёту украинским президентом, который в качестве первой страны для зарубежного визита выбрал Брюссель. Там Владимир Зеленский намерен представить стратегию возвращения Крыма.

И до, и после избрания на должность президента страны, Владимир Зеленский неоднократно подчёркивал: Крым, как и Донбасс – это Украина. Однако о том, как именно он намерен вернуть полуостров под жовто-блакитный стяг, президент не распространялся. Накануне визита в Европу пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Зеленский о Крыме «не забыл», и он будет обсуждаться и на встрече с высокопоставленными чиновниками Европейского Союза, и НАТО.

Собственно, возможностей хоть как-то повлиять на ситуацию у Зеленского не слишком-то и много. Точнее, не так: вернуть Крым у него вряд ли когда-либо получится. Но есть, как в одном анекдоте, «два путя» по изображению бурной деятельности по этому самому возвращению.

Стратегия первая - давить на Россию

«Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса - как мы вместе будем давить на агрессора, как мы будем принуждать его к миру?», — сообщил накануне переговоров Владимир Зеленский.

Цель проста – заручившись поддержкой европейцев, при помощи санкций ухудшать положение в российской экономике до того момента, пока Россия не согласится пойти на уступки. С одной стороны, Европа неоднократно напоминает России о том, что Крым, мол, должен быть возвращён Украине, а без этого снятия санкций не видать.

С другой, Евросоюз смертельно устал от Украины, и всё, о чем мечтают европейские лидеры – чтобы новый украинский президент хоть о чём-нибудь договорился бы с Россией и пусть частично, но урегулировал бы территориальные конфликты, поскольку без России Европа не сможет восстановить свою экономику. А снять санкции самостоятельно – гордость не позволяет. Ну, хорошо, положим, не гордость, а американцы.

Как бы там ни было, санкции против России не в интересах Европы, но и проявить достаточную политическую самостоятельность ЕС пока не в состоянии. Так что заверить Зеленского в том, что Европа-де, конечно же, продолжит санкционную политику в отношении России, европейским лидерам на деле ничего не стоит.

Стратегия вторая. Давить на самих крымчан

В своей инаугурационной речи Зеленский признал: Украина потеряла вовсе не территории.

«Мы потеряли не только территории, мы потеряли самое главное — людей. И сегодня мы просто должны (здесь Зеленский перешёл с мовы на русский) возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они снова чувствовали себя украинцами».

Собственно, план «Б» подразумевает, прежде всего, пропагандистскую работу с населением по возвращению его сознания в «правильное» идеологическое русло. Для этого планируется расширить вещание украинских каналов в Крыму – останется только как-то убедить крымчан их смотреть.

Нетрудно догадаться, что думают по этому поводу жители полуострова. «Все эти обсуждения — пустой звук, пустые слова, которые, кроме декларативных заявлений, ничего за собой не несут, потому что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда», — заявил RT член республиканского совета Крыма Владислав Ганжара.

«Предшественники Зеленского уже просчитались в вопросах возвращения Крыма и, возможно, новый президент готовит реванш. Впрочем, он также обречен на поражение, по той простой причине, что Крым не отбирали у Украины, а жители полуострова сами решили вернуться в Россию. И какие бы сейчас стратегии не придумывались: военные, психологические, экономические, политические — Крым корнями врос в Россию, и обрубить их не удастся ни Зеленскому, ни кому-либо еще», – сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик РИА Новости Крым.

Рядовые же крымчане припомнили Зеленскому, как Украина отрезала их в свое время от света и водоснабжения – и после этого ещё смеет называть жителей полуострова «украинцами».

А что спросят с самого Зеленского?

Визит Владимира Зеленского в Европу проходит в не самой благоприятной обстановке. У европейцев куча своих проблем, начиная от Brexit и заканчивая миграционным кризисом. ЕС просто не до Зеленского, и ему придётся сильно постараться, чтобы Европа и дальше проявляла интерес к Украине.

И, конечно, Зеленскому не удастся избежать неприятных вопросов от европейских лидеров, которые крайне недовольны тем, как Украина реализует пункты программы по избавлению от коррупции. Причём настолько, что даже пригрозили обрубить безвизовый режим. Кроме того, европейцы, скорее всего, поинтересуются, как реализуется пенсионное обеспечение в Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, визит крайне неудачно совпадает с периодом смены руководящего состава в Европейской Комиссии. Через месяц-другой действующие лица сменятся, и придётся ехать договариваться заново.

В одном Владимир Зеленский всё-таки прав. После событий 2014 года Украина потеряла не сколько территории, сколько людей. В этом и кроется причина того, почему ни визит в Брюссель, ни в США никогда не помогут вернуть Крым. Для этого с первым государственным визитом нужно ехать не в Европу, а в Россию. И нужно было сделать это ещё во времена первого Майдана, и не единожды.

А сейчас уже поздно.