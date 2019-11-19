Честь IMEI: владельцев телефонов ожидают новые поборы

Знак четырех

Госдума России 15 ноября приняла во втором чтении законопроект № 757423-7 «О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"». Сам по себе проект закона, внесенный депутатами С.А.Жигаревым, В.В.Гутеневым, О.А.Николаевым, А.А.Ющенко, крохотный, 1222 символа с пробелами. А содержательная часть и того меньше, процитируем её всю:

«При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использования предварительно установленных российских программ для электронных вычислительных машин. Перечень отдельных видов технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки определяются Правительством Российской Федерации».

То есть закон даёт правительству неограниченные полномочия определения списка программ, которые должны быть установлены на наши телефоны. Формулировка намеренно сделана предельно расплывчатой. Нигде не сказано, что эти программы будут бесплатными для пользователя, продавца или бюджета. Нигде нет ограничений на функциональность этих программ. Нигде нет обязанности обеспечить возможность удаления предустановленных приложений. Полный карт-бланш, царский подарок Алексею Навальному и другим охотникам за злоупотреблениями!

Список авторов-подписантов не оставлял сомнений в том, что закон будет принят. Четыре автора, по одному от каждой фракции, причем единоросы делегировали Гутенева, одного из самых одиозных деятелей, позитива от которого ожидать уж точно не приходится. Понятно, что просто так собраться и написать законопроект у них не было повода – формулировку явно спустили из правительства и, понимая всю ее этическую слабость, подали так, чтобы ответственность разделили все фракции, никто не остался в белых перчатках.

Но депутаты все же попытались увильнуть. Youtube-канал «Правда глаза режет» сообщает:

«Закон принят почти пустым залом с нарушением регламента, авторы закона голосовать не стали». То есть даже четверка избранных постаралась хоть как-то оказаться в стороне. Настолько коррупциогенным выглядит их нововведение. Вообще, депутаты, при всем сомнении в их душевных качествах, такие законопроекты не вносят. То есть закон не депутатский – закон чиновничий.

14 миллиардов на дороге не валяются

Одновременно разрабатывается другое изменение в «телефонном праве». Новинка будет называться «контроль IMEI» – привязка уникального номера телефона к sim-карте и паспорту владельца. То есть выпустить в мобильную сеть купленный телефон будет невозможно, даже если у вас есть нормально зарегистрированная sim-карта – всё равно придется регистрировать еще и телефон, причем не бесплатно.

Кстати, почем удовольствие? Изначально звучала цифра 100 рублей, но экспертный совет при правительстве сформулировал куда более интересно: «При регистрации абонентских устройств и стоимости регистрации от 100 до 3 тыс. рублей дополнительные поступления могут составить от 500 млн до 14 млрд рублей».

Похоже, мы видим банальную монетизацию в пользу государства и особенно примкнувшего к чиновникам бизнеса здравой в своей основе идеи суверенного интернета.

Декларируемая цель «контроля» – решить проблему кражи телефонов. Сейчас, если пострадавший не помнит своего IMEI, ловить ему в полиции нечего. У этого факта нет логического обоснования, поскольку уточнить уникальный номер у оператора по последним звонкам проблем не представляет. Но сотруднику ОВД, во-первых, часто лень возиться, а во-вторых, полиция, чего греха таить, часто крышует скупщиков краденого. Грамотному и активному пострадавшему телефон, конечно, вернут, а простой терпила уйдет несолоно хлебавши.

Получается примерно как с домашним насилием. Механизм уже есть, он работает, но вместо отладки его действия на местах, вместо улучшения работы полиции и ее взаимодействия с операторами связи у нас начинают улучшать законы.

Это в корне порочная политика. Если ты государство, власть, хозяин, ты принял закон и его не выполняют – ты обязан настоять на выполнении. У нас в стране, к сожалению, компетентного государства нет, отсюда бесконечные, по полтысячи в год, поправки в недавно принятые законы. Помните недавнюю истерику по поводу курения на балконах? Так вот, Постановление правительства №390 «О противопожарном режиме» от 25 апреля 2012 г. меняется дважды в год, хотя, казалось бы, что нового можно придумать? Оказывается, можно – сейчас вот отменили, например, маркировку дверей на складах категории Д.

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Все это прекрасно укладывается в не раз декларированную «Русской планетой» тенденцию замены собственности услугой. Вы купили телефон, но вы ему не хозяин. Свои ограничения накладывает Google (поклонники Apple практически официально сами являются собственностью компании из Купертино), свои – Роспотребнадзор, теперь нам настоятельно рекомендуют использовать предустановленные программы и не позволяют воспользоваться покупкой без отдельной бюрократической процедуры.

Между тем борьба с воровством и терроризмом – это в первую очередь искоренение их причин. Бедность многих десятков миллионов людей регистрацией IMEI не ликвидировать, нарастающую ненависть к власти предустановленными программами не купировать.

Чем больше власть будет следить за обычными законопослушными гражданами, тем вернее она прозевает настоящих злоумышленников.