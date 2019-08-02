Частная собственность в России отменена

Небольшое исследование о стоимости владения автомобилем показало, что на вопрос «иметь или не иметь автомобиль» все выгоднее становится давать отрицательный ответ. Особенно в России.

Camry не для русских

Исследовательское отделение одного из крупнейших банков Великобритании HSBC провело расчеты издержек владения автомобилем в различных странах. И Россия несколько неожиданно заняла непочетное первое место: автомобиль у нас оказался роскошью, а не средством передвижения.

Существуют четыре основных способа преодолевать расстояния в городах, а зачастую и между ними. Это личный автомобиль, каршеринг, такси и общественный транспорт. Сочетание расходов на эти варианты в каждой стране разные, многое зависит от местной специфики. Например, в России очень дешевые по мировым меркам автобусы, а с некоторых пор и такси.

Понятно, что если машина стоит у тебя в гараже, ты просто тратишь деньги как минимум на транспортный налог (многие еще и на страховку) и какую-никакую, а амортизацию. То есть автомобиль является чистым пассивом в твоем балансе. Но чем больше ты ездишь, тем больше выгод имеешь от машины

Исследователи решили подсчитать, при каком минимальном годовом пробеге автомобиль начинает окупать расходы своего владельца. Чтобы не утонуть в море параметров типа стоимости проезда на рельсовой скотовозке, которая почему-то перевозит людей, например, из Москвы в Балакирево, за основу взяли автомобиль Toyota Camry, сопоставили его стоимость с ценами на бензин, на такси и со средними доходами в стране. «Тойоте» польстили, задав при этом десятилетний горизонт планирования.

Итак, при каком пробеге вам имеет смысл купить Camry, а не ездить на такси?

В Германии это 811 км в год, нормальный человек даже пешком проходит больше. То есть на смешной десятилетней дистанции в 8110 км вы полностью отбиваете расходы на покупку автомобиля и бензин. Конечно, с добавлением налогов, страховки и ремонта расстояние оказалось бы несколько больше, но нас волнуют не точные цифры, а соотношение результатов разных стран.

США –1102 км в год, Великобритания – 1184 км, и так далее, и тому подобное, пока не дойдем до Индии – там «Камри» оправдает себя при пробеге 2731 км в год. Выше – только Россия, причем не рядом, а в заоблачной дали – 5388 км! В два раза больше ближайшего преследователя – Елена Исинбаева нервно курит над планкой. Если в день вы проезжаете меньше 15 км, не покупайте приличную машину.

Основными причинами этого эксперты называют высокие импортные пошлины (то есть «Камри» у нас дороже, чем в других странах рейтинга) и очень дешевое такси. Но 17% пошлины никак не могут оправдать двукратного перевеса над Индией и пятикратного над США

И это не учитывались еще постоянно растущие налоги и стоимость страховки (в других странах они стабильны и гораздо эффективнее система льгот). Иметь машину в России определенно становится невыгодно, и это абсолютно сознательная и целенаправленная политика нашего государства. Не только нашего, но мы следуем мировым тенденциям с энтузиазмом неофитов, помноженным на неработоспособность выборной системы, то есть контроля населения над властью. Из двух альтернатив – прозрачной демократии со сменяемостью власти и абсолютной монархии – мы создали чудовищную помесь в виде власти, осознающей свою временность, но никак не контролируемой народом. Понятно, что это вызывает желание заработать в кратчайшие сроки максимальные средства – в первую очередь за счет собственного населения.

Услуга вместо товара

Так, вприпрыжку, Россия следует общей мировой стратегии постепенного лишения людей частной собственности: общество потребления переориентируется с товаров на услуги.

Это видно и в большом, и в малом. Мы видим распространение покупок в лизинг или хотя бы в кредит, где сама покупка является объектом залога (ипотека, автокредит).

Раньше вы покупали компьютерную программу – теперь вы ежемесячно или ежегодно платите за ее использование. Раньше ваши деньги были у вас в кармане, а теперь они лежат в банке и вы доплачиваете за это банку.

Любое государство заботливо прописывает себе законы, при которых оно получает право изымать любую собственность для высшего блага. Например, для удовлетворения эстетического вкуса Сергея Собянина потребовалось снести сотни законно установленных торговых сооружений –пожалуйста. Московская земля стала заканчиваться? Отберем у людей пятиэтажки и построим им 30-этажных монстров.

Услугой стали дороги – или плати, или поезжай по «альтернативе», где демонстративно ведется вечный «ремонт».

Услугой стало неотъемлемое раньше право остановить машину в удобном месте.

Становится невыгодно иметь в собственности квартиру и тем более дом. Уже сейчас аренда и покупка жилья в кредит примерно равны по явным и скрытым расходам, а с ростом налога на имущество ситуация для собственников будет складываться все хуже и хуже. Вы всерьез думали, что бесплатная приватизация жилья – это по доброте душевной?

Нет, это типичнейший бесплатный сыр в мышеловке. А если не приватизировать, а покупать, да еще и в ипотеку, то за двадцать лет вы рискуете выплатить 3-4 стоимости своего жилья – скажутся не только банковские проценты, но и налоги.

В Советском Союзе к регулярным платежам относились квартплата и – при желании – комсомольские, партийные, профсоюзные взносы. Многие также «выписывали периодику», то есть заказывали регулярную доставку на дом газет и журналов.

Сейчас к квартплате добавились взносы на капитальный ремонт и другие интересные пункты, мы платим за интернет, за мобильную связь, за программное обеспечение, за место в «облачном» хранилище, за машиноместо, несколько налогов, ОСАГО – и вы с легкостью добавите еще пару своих специфических платежей. Мы живем в мире навязанных нам платных услуг – и, кажется, саму свою жизнь взяли в аренду у какого-то ООО с офшорными корнями.

После 1917 года на Западе осознали, насколько опасен человек без собственности, и смогли договориться с профсоюзами о зачатках социальной справедливости. Сейчас этот урок забылся. А значит, где-то снова грянет. Терпение не бесконечно, а терять скоро вновь станет нечего.