Зачем России избирательное право для детей

Вновь, по второму кругу пошло обсуждение инициативы о снижении возраста получения пассивных избирательных прав в России. Ужас в том, что мы сами выбрали себе людей, способных на такие идеи.

И эти люди пишут нам законы

Месяц назад глава Росмолодежи Александр Бугаев высказался в защиту ниспослания права избирать 16-летним гражданам, а теперь его точку зрения поддержала сенатор Елена Афанасьева.

44-летняя уроженка Оренбурга уже пять лет представляет в Сенате родную область, а заодно и любимую ЛДПР. В 22 года она закончила местный пединститут, но работать с детьми ей показалось не слишком увлекательным занятием, и вот уже половину жизни Елена Владимировна занята политикой, то есть ничем. Трижды депутат Государственной думы, она лишь однажды отвлеклась от партийной работы – стала министром образования Оренбургской области, но через месяц сбежала и вернулась в Госдуму. Разумный поступок, свидетельствующий, однако, о большей любви к себе, чем к педагогике или родине.

Интересно, что начала работать на благо отчизны Афанасьева на историческом пике – население Оренбургской области составляло тогда рекордные 2,22 млн. С того самого момента оно неуклонно снижается, и сейчас в Оренбуржье лишь 1,96 млн человек – падение более чем на 10%.

В 2013 году дипломированный преподаватель истории и права опозорилась на всю Россию – вместе с Яном Зелинским внесла в Госдуму законопроект «О государственном языке Российской Федерации». Вот только одна фраза из документа. Дословно.

«В Федеральном законе «О государственном языке Российской Федерации», в которую данным законопроектом предлагается внести изменение, отсутствует норма, в которой было бы прописана обязанность иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан РФ при исполнении должностных обязанностей и на рабочем месте употреблять и общаться исключительно на государственном языке или на официальных языках субъектов Российской Федерации»

Там ещё было сказано, что иностранные граждане «подчастую не владеют знанием русского языка». Да-да, именно эти люди пишут нам законы. А теперь Афанасьева предлагает дать избирательное право тем самым детям, с которыми она не смогла или не захотела работать.

Честно говоря, с таким бэкграундом куда лучше было бы сидеть и не высовываться. Но давайте все же попробуем прислушаться к аргументации цветущей посланницы Оренбурга.

Она полагает, что молодежь не чувствует достаточного внимания государства, что с 16 лет у нас уже можно вступать в брак при определенных обстоятельствах, что паспорт выдают вообще в 14 лет. Участие в выборах, полагает сенатор, сделает подростков более грамотными политически, более ответственными.

Для сравнения, Александр Бугаев утверждал, что «из-за новых способов коммуникации и получения информации дети начали быстрее взрослеть, и с этим нельзя не считаться».

Возможные альтернативы

Вы уже приготовились к тому, что мы будем возражать против вручения судеб России незрелым людям. Действительно, существует множество возможных избирательных цензов, и многие из них, на наш взгляд, вполне разумны. Перечислим лишь несколько куда более разумных вариантов.

Поднять возраст вступления в избирательные права лет так до 30. Когда гормоны перестали играть определяющую роль в жизни и появилось представление о том, как и зачем все в ней устроено.

Увязать наличие избирательного права с фактом регулярной выплаты НДФЛ, при необходимости социальных взносов, а для домохозяек – с наличием детей. Не платишь налоги – не голосуешь.

Можно вообще предоставлять право голоса только избирателям, у которых есть дети, поскольку именно такие люди реально заинтересованы в долгосрочном благополучии страны.

Еще возможен, разумеется, образовательный ценз – на основе, правда, не диплома о высшем образовании, к нему доверия нет, у Афанасьевой их два, а по результатам прохождения некоего достаточно сложного теста на знание истории России, ее государственного устройства и не в последнюю очередь языка.

Ложь во спасение власти

Каждая из этих инициатив куда разумнее, чем стремление каких-то странных людей дать право голоса малолетним навальнятам или, если угодно, «молодогвардейцам». Но встает вопрос – нужна ли вообще нашему обществу дорогостоящая и насквозь лживая процедура выборов?

Дарование народу реальных избирательных прав всего за 10 лет привело к смертельному кризису Российской империи.

Разрешение конкурентной борьбы на выборах Советов депутатов менее чем за 5 лет угробило Советский Союз.

Один лишь честный подсчет голосов в 1996 году поставил бы крест на той демократической капиталистической России, которую мы имеем сейчас.

В то же время системы с хорошо отрежиссированной имитацией выборов (СССР, РФ) дают стране вполне стабильное общество. Но часть политической системы этого общества выстраивается на лжи.

«Русская планета» далека от либеральных симпатий, но мы понимаем, что оппозиционных депутатов сняли с выборов в Мосгордуму цинично и с явными нарушениями закона. Да, несколько из них победили бы в своих округах и начали бы «раскачивать лодку», но это была бы демократия, власть народа через своих представителей

Московские власти своими действиями признали, что демократия им не нужна, но при этом нарушили девятую заповедь, объявив ложными заведомо чистые подписи (люди, как мы помним, лично ходили в избирком, чтобы удостоверить свою подпись, но их не слушали). Могут ли хорошие дела начинаться с наветов?

Так мы получаем:

а) невозможность честных выборов, ведь люди эмоциональны и могут каждые 4-5 лет голосовать за противоположные силы, что исключает планомерное развитие страны;

б) мерзость нечестных выборов, поскольку они построены на лжи и оскорблении своих граждан.

Выход из тупика

Оглянитесь вокруг и посмотрите, что вы сделали со своим драгоценным избирательным правом! Да сам факт наличия Елены Афанасьевой в выборном органе – российском парламенте – есть решающий аргумент против системы всеобщих выборов как таковых. Нет идеального общественного строя, но на данном этапе развития России нам нужна национальная монархия, свободная от издержек всеобщих выборов и от лжи выборов подстроенных, фальсифицированных.

Кстати, ошибаются те, кто считает подобные идеи незаконными. В действующей Конституции предусмотрен механизм изменения основ конституционного строя: для начала нужно собрать 3/5 голосов членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, потом собрать Конституционное собрание и, наконец, объявить референдум

Вот только вряд ли занимающие теплые местечки господа сами проголосуют против своих привилегий. А значит, им надо помочь. Ближайшие парламентские выборы – в 2021 году и, как ни парадоксально, именно там имеет смысл отдать свой разумный голос за отказ от неразумных выборов как таковых.