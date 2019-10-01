Не закон не о курении: История одной глупости

Сага о запрещении курения на балконах и лоджиях подошла к своему концу. Наступило 1 октября, день вступления в силу Постановления правительства №1216 от 20 сентября 2019 года, а курить по-прежнему можно.

Постановление о постановлении

В этой истории с худшей стороны показали себя все – и правительство, и МЧС, и подавляющее большинство журналистов.

Дикой была уже сама формулировка «Закон о запрете курения на балконах», хотя всем, кто читал документ, очевидно, что о курении авторы пункта про «запрет открытого огня на балконах и лоджиях» даже не думали.

Более того, это вообще не закон, а постановление правительства о внесении изменений в другое постановление правительства

А именно – в №390 «О противопожарном режиме» от 25 апреля 2012 г. Подписал изначальный документ премьер-министр Владимир Путин, а премьер-министр Дмитрий Медведев, слегка освоившись в должности, принялся изменять правила со скоростью два раза в год. Это – 11-я правка за пять лет. Что, конечно, немало говорит о качестве изначального документа, ибо правки вполне разумны.

В принятом 20 сентября постановлении, вообще говоря, не один, а восемь пунктов, и все они – серьезно или косметически – уточняют действующие противопожарные правила. Больше не нужно круглосуточное противопожарное дежурство в маленьких магазинах. Стало можно организовывать места для курения на территории складов и баз – МЧС, отдадим ему должное, отказалось от прекрасной кормушки для своих инспекторов. Больше не надо маркировать классом пожарной опасности все двери на складах с минимальным риском пожара (категория Д). Перед массовыми мероприятиями, включая киносеансы, с 1 октября необходимо уведомлять публику о расположении пожарных выходов (аналогично предполетному инструктажу в самолете). Еще три изменения – чисто косметические, исправляющие очевидные нелепости в предыдущей версии постановления.

Открытый огонь

Но вернемся к открытому огню на наших несчастных балконах. Так называемые юристы, составлявшие нынешнее постановление министерские клерки, в массе своей – мальчики и девочки из «мажорных» кланов, трудоустроенные по блату. От них, купивших все возможные сессии в своих институтах, заведомо ничего хорошего ждать не приходится. Но есть же у них какие-то кураторы, опытные начальники, которые могли бы углядеть, например, правовой вакуум в критически важном понятии «открытого огня». Этот термин фигурирует во многих документах, но нормального его определения, к сожалению, не существует.

Единственная и явно нечаянная попытка определения притаилась в ст. 436 «д» того самого постановления 2012 года. Статья описывает премудрости обращения с паяльной лампой, и там есть следующее запрещение: «… заправлять ее горючим вблизи открытого огня (горящая спичка, сигарета и другое)»

Только в этом пункте и ни в каком другом во всем российском законодательстве и подзаконных актах зажженная сигарета приравнивается к открытому огню. Что, вообще говоря, не вполне логично. Безусловно, выброшенная сигарета может спровоцировать пожар (попав на балкон снизу или, не дай Бог, на сухую траву), но все же это огонь локальный и контролируемый.

Так или иначе, по букве постановления курение на балконе действительно запрещено. Хотя и нечаянно. Тем более что для столь масштабного решения постановления маловато, хорошо бы принять закон.

Сам написал – сам запутался

Ужаснула реакция МЧС. Нет, ладно бы эти правки подготовил кто другой, например, Минэкологии, но нет же, изменения как раз «чрезвычайниками» и инициированы. Но после того как 25 сентября журналисты начали задавать вопросы, выяснилось, что смысла собственных поправок в МЧС не понимают. Сначала в ведомстве с недоумением отнеслись к вопросам и пояснили, что ни о каком запрете курения на балконах речь не идет.

Ситуация изменилась к вечеру 26 сентября – сгустились сумерки, и пресс-служба министерства «запретила» курение, указав также размер штрафа – 3000 рублей по ст. 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности». Бредовость этого утверждения, к сожалению, не вызвала никаких сомнений у сотен СМИ, продолживших раздувать «сенсацию». А МЧС через два дня ожидаемо отыграло назад и уточнило, что запрет касается в первую очередь мангалов, но никак не сигарет, сигар и трубок. Многочисленные выходцы из отсталых государств, к сожалению, привнесли в многоэтажные дома обычаи своей сакли, и неудивительно, что МЧС хочет получить законные основания для административного воздействия на эту публику.

Итак. Правительство запретило «открытый огонь», не задумавшись о том, что это вообще такое. МЧС за трое с небольшим суток дважды диаметрально поменяло свою позицию и не принесло за это никаких извинений. Журналисты покорно транслировали все это, дезинформируя население и провоцируя у него вполне резонное недовольство

Неплохая концентрация непрофессионализма на примере одного-единственного пункта одного-единственного постановления. Впрочем, через полгода правительство наверняка выпустит новые уточнения – должно же оно чем-то заниматься.

Курить или не курить

На самом деле вопрос о курении на балконах многоквартирных домов весьма сложный; в целом западные общества приходят к отказу от этого, но не из-за опасений пожара, а потому что дым почти неминуемо просачивается к соседям, делая их невольными «пассивными курильщиками». Конфликты подобного рода есть и у нас, и суды встают на сторону жалобщиков. Курить можно, но отравлять соседей – нет.

Выкидывать «бычки» с балкона, из окон машин и так далее запрещено хотя бы по ст. 8.2 КоАП (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами потребления) – 1-2 тысячи рублей с физических лиц. Возможно, стоит существенно увеличить размер наказания, понимая в то же время, что для деклассированных граждан из небольших городов что 2 тысячи, что 200 тысяч – долг безнадежный. Но для больших городов поднять штраф до ощутимого, сделать его «вкусным» для полиции вполне реально и целесообразно. Если у нас разные ПДД для Москвы и Мытищ, ничто не мешает отрегулировать и региональные КоАП.

В то же время мы понимаем, что законы об ограничении курения работают плохо. Ваши соседи или вы сами все так же смолят на лестничных клетках, на железнодорожных платформах и вокзалах, где курить в принципе нельзя, вновь установлены урны-пепельницы, даже заведения общепита научились открывать курительные комнаты

Пока что в борьбе с курением лучше всего помогает кошелек – высокие акцизы, сделавшие сигареты весьма недешевой покупкой. Впрочем, и тут ситуация развивается по сценарию анекдота из девяностых: «– Папа, водка подорожала, ты теперь будешь меньше пить? – Нет, вы теперь будете меньше кушать!»

Следует признать, что война с курением в России ещё даже не начиналась по-настоящему, и клоунада с постановлением правительства лишь подчеркивает это.