Чехии еще аукнется: Сергей Лавров заподозрил Чехию в нарушении международных договоров

Политика

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз должен разобраться в инциденте со взрывами в чешской деревне Врбетице. Возможно, Чехия нарушила ряд международных договоров.

Лавров отметил путанность и невменяемость заявлений чешских властей о взрывах на складе боеприпасов. Инцидент произошел на территории ЕС, поэтому разбираться с этим следует им самим. Тем более что, был нарушен ряд норм и правил, действующих в Евросоюзе, также были нарушены и международные конвенции, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Лавров указал на здравый смысл и взвешенность позиции президента Чехии Милоша Земана, который заявил о необходимости изучить все версии произошедшего.

Польша срочно созывает совещание Вышеградской группы. Обсуждать будут Россию.