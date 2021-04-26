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Политика
Чехии еще аукнется: Сергей Лавров заподозрил Чехию в нарушении международных договоров
26 апреля, 2021 16:01
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз должен разобраться в инциденте со взрывами в чешской деревне Врбетице. Возможно, Чехия нарушила ряд международных договоров.
Лавров отметил путанность и невменяемость заявлений чешских властей о взрывах на складе боеприпасов. Инцидент произошел на территории ЕС, поэтому разбираться с этим следует им самим. Тем более что, был нарушен ряд норм и правил, действующих в Евросоюзе, также были нарушены и международные конвенции, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Лавров указал на здравый смысл и взвешенность позиции президента Чехии Милоша Земана, который заявил о необходимости изучить все версии произошедшего.
Польша срочно созывает совещание Вышеградской группы. Обсуждать будут Россию.
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