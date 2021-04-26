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Чехии еще аукнется: Сергей Лавров заподозрил Чехию в нарушении международных договоров

Дмитрий Байков
26 апреля, 2021 16:01
1 мин
Дмитрий Байков
26 апреля, 2021 16:01
1 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз должен разобраться в инциденте со взрывами в чешской деревне Врбетице. Возможно, Чехия нарушила ряд международных договоров.

Лавров отметил путанность и невменяемость заявлений чешских властей о взрывах на складе боеприпасов. Инцидент произошел на территории ЕС, поэтому разбираться с этим следует им самим. Тем более что, был нарушен ряд норм и правил, действующих в Евросоюзе, также были нарушены и международные конвенции, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Лавров указал на здравый смысл и взвешенность позиции президента Чехии Милоша Земана, который заявил о необходимости изучить все версии произошедшего.

Польша срочно созывает совещание Вышеградской группы. Обсуждать будут Россию.

Ранее по теме:  «Маразм»: Чехия не разобралась со взрывами на складах за 7 лет и опозорилась
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