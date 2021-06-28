«Бомбить Воронеж» по-белорусски: ответные санкции против Евросоюза ударят по белорусам
Объявленные 28 июня ответные санкции Беларуси против Евросоюза, в частности, выход из «Восточного партнерства», ударят по гражданам самой республики. Такое мнение в ответ на решение Минска выразил глава Евросовета Шарль Мишель.
По его словам, приостановив участие в «Восточном партнерстве», Беларусь «сделала еще один шаг назад». Решение приведет к негативным последствиям для самих белорусов, поскольку ограничит их возможности.
«Это приведет к дальнейшему росту напряженности, и это будет иметь явное негативное воздействие на белорусский народ за счет лишения его возможностей, которые дает сотрудничество», - заявил он.
Вместе с тем, глава Евросовета выразил поддержку народу республики и отметил, что он могут рассчитывать на ЕС.
«Мы вступаемся за вас, проявляя солидарность и оказывая практическую поддержку», — приводит слова Мишеля «Интерфакс».
Ранее МИД Беларуси опубликовал заявление с рядом ответных мер в отношении Евросоюза. Среди принятых ограничений: приостановка участия в «Восточном партнерстве», запрет на въезд для некоторых европейцев и ограничения на въезд для самих граждан республики.