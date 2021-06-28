Шутки кончились: Беларусь запретила европейцам въезд на свою территорию
Власти Беларуси запретят въезд в страну европейцам, которые имеют отношение к принятию санкций против республики. Мера принята в «ответном порядке» на аналогичные ограничения Евросоюза. Об этом заявил МИД Беларуси.
«Кроме того, в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер», - говорится в сообщении.
Также МИД выразил надежду на то, что в Евросоюзе понимают «ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода в отношениях с Беларусью».
Между тем, белорусское внешнеполитическое ведомство напоминает, что республика по-прежнему готова к сотрудничеству с ЕС «на основе принципов равноправия и взаимного уважения».
Напомним, неделей ранее Евросоюз принял четвертый пакет ограничительных мер против Беларуси. Санкции вызваны нарушением в республике прав человека, а также инцидентом с принудительной посадкой в Минске борта Ryanair.
Ранее стало известно, что Минск предложил постпреду ЕС покинуть страну.