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Политика
«Неприемлемость давления»: Беларусь намекнула дипломату ЕС покинуть страну
28 июня, 2021 18:04
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Pixabay
Постпред Беларуси в Евросоюзе отозван для консультаций в Минск. Об этом заявило министерство иностранных дел республики. Сообщение было опубликовано на официальном сайте ведомства.
Решение о вызове постоянного представителя было принято в связи с принятыми ранее санкциями против Беларуси.
Кроме того, МИД рекомендовал главе представительства ЕС в Беларуси «выехать в Брюссель для консультаций». Ведомство предлагает ему «довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций».
Ранее стало известно, что Беларусь решила приостановить свое участие в программе по развитию отношений с ЕС. Подробнее читайте в нашем материале.
Вопрос по теме:
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