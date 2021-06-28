Беларусь нанесла ответный «удар» Евросоюзу и уже готовит следующий
Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что республика приостанавливает свое участие в программе Евросоюза «Восточное партнерство». Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.
Среди причин выхода из программы указаны ранее принятые в ЕС антибелорусские санкции.
МИД подчеркнул, что данная мера не является окончательной, власти страны продолжат работу над выработкой «иных мер реагирования, в том числе экономического характера».
Напомним, неделей ранее ЕС принял уже четвертый пакет ограничительных мер против Беларуси. Под санкции попало 166 физических лиц и 15 юридических. Среди объявленных мер указаны ограничения, которые касаются ключевых для республики сфер экономики.
Европейская инициатива «Восточное партнерство» была запущена в 2009 году. Она направлена на усиление связей ЕС с рядом республик, которые входили в число бывшего СССР. В её рамках предполагается «укрепление политической ассоциации и экономической интеграции» между участниками, поясняет Lenta.ru.