Удар по экономике режима Лукашенко: опубликованы детали новых рестрикций
Европейский совет опубликовал подробности своего решения о санкциях, направленных на отдельные сектора экономики Беларуси. Ограничения затронут калийное производство, госбанки, табачную и нефтеперерабатывающую отрасли.
Согласно опубликованным в журнале ЕС деталям, Евросовет ограничивает передачу (экспорт, продажу, поставку) в Беларусь любых программных разработок или оборудования и технологий, которые могут применятся для перехвата интернет- и телефонной связи властями республики. Также запрещается передача технологий так называемого «двойного» назначения, то есть тех, которые можно применить в военных целях.
Запрещается прямо или косвенно поставлять и продавать Беларуси продукты нефтеперерабатывающей и калийной отраслей.
Вводится запрет на поставку в республику товаров, которые применяются при производстве табачных изделий.
Также ограничивается импорт и покупка перечня нефтепродуктов, если они были произведены в Беларуси или поставляются из республики. Также запрещается предоставление технической и финансовой помощи, услуг брокеров, страхование.
Европейским банкам запрещается предоставлять заемные средства белорусским госорганам, госпредприятиям, а также предприятиям, в которых доля участия государства превышает 50%. Тоже касается участия в частных предприятиях, которые считаются связанными с госсектором Беларуси.
Вводится запрет на инвестирование в белорусские проекты государственного сектора. Кроме того, должна быть прекращена поддержка проектов организаций, которые попали под санкции.
В документе указано исключение, касающееся финансовых взаимоотношений с Беларусью - разрешается предоставлять средства, которые направленны на разного рода поддержку гражданского населения и гуманитарных проектов.
Официально указанные санкционные ограничения вступают в силу 25 июня, сообщает TUT.BY.